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Liverpool'dan taraftarlarına Coutinho ödemesi

Liverpool, Brezilyalı yıldızı Coutinho'yu Barcelona'ya 160 milyon euroya satarken taraftarlarına forma ödemesi yapacak. İngiliz kulübü sezon başında Coutinho forması alan taraftarlarına 50 pound vererek mağduriyetin önüne geçmiş olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Coutinho, Liverpool formasıyla çıktığı 203 maçta 55 gol atma başarısı göstermişti.

Coutinho, Liverpool formasıyla çıktığı 203 maçta 55 gol atma başarısı göstermişti.

Fotoğraf: Reuters

Liverpool Kulübü, Coutinho'nun Barcelona'ya 160 milyon euro karşılığında satılmasının ardından flaş bir açıklama yaptı.

Coutinho'nun transferi sonrası ellerindeki formaları yakmaya başlayan Liverpoollu taraftarlara kulüpleri bir duyuruda bulundu. Buna göre 2017-2018 sezonu formalarına Coutinho yazdıran taraftarlara geri ödeme yapılacağı belirtildi.

  • Yeni alacakları formadan 50 pound düşürüleceğini belirten Liverpool, böylelikle Avrupa'da ilk defa bu uygulamayı icraata geçiren kulüp oldu.
Hatırlanacağı üzere Barcelona, dün akşam yaptığı açıklamada Liverpool'dan Coutinho'yu 160 milyon euroya transfer ettiğini duyurmuştu.

#Barcelona, #Coutinho transferini böyle duyurdu

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