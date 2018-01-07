Liverpool'dan taraftarlarına Coutinho ödemesi

Liverpool Kulübü, Coutinho'nun Barcelona'ya 160 milyon euro karşılığında satılmasının ardından flaş bir açıklama yaptı.

Coutinho'nun transferi sonrası ellerindeki formaları yakmaya başlayan Liverpoollu taraftarlara kulüpleri bir duyuruda bulundu. Buna göre 2017-2018 sezonu formalarına Coutinho yazdıran taraftarlara geri ödeme yapılacağı belirtildi.

Yeni alacakları formadan 50 pound düşürüleceğini belirten Liverpool, böylelikle Avrupa'da ilk defa bu uygulamayı icraata geçiren kulüp oldu.

Hatırlanacağı üzere Barcelona, dün akşam yaptığı açıklamada Liverpool'dan Coutinho'yu 160 milyon euroya transfer ettiğini duyurmuştu.