Loic Remy ile anlaşan Fenerbahçe Valencia ve Smolov ile de görüşüyor

Fenerbahçe’de, Kosovalı golcü Vedat Muriqi’in Lazio’ya transferine sayılı zaman kala forvet arayışları da sürdürülüyor. Sarı-lacivertliler, gündeminde olan Loic Remy ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçeli yöneticiler, 33 yaşındaki Fransız futbolcunun menajeriyle görüşürken, Remy’nin kendisine gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Fransız oyuncunun menajerleri de Remy’nin sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı ve Fenerbahçe’nin istediği yerde kapsamlı sağlık kontrolünden geçirebileceği belirtildi. Fenerbahçe, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Remy’ye 2 yıllık sözleşme teklif etmişti.

Valencia için temaslar sürüyor

Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Ekvadorlu forvet Enner Valencia için de görüşmelerin sürdüüyor. Geçen sezon Meksika ekibi Tigres’de forma giyen Enner Valencia’nın bonservisi elinde bulunuyor. 30 yaşındaki forvet ve menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertliler, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut’un da Enner Valencia ismine onay verdiği öğrenildi. 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet bu sene Tigres formasıyla Meksika’da oynadığı 29 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Fedor Smolov'da gündemde

Fenerbahçe, Fedor Smolov için de görüşmeler sürüyor. 30 yaşındaki Rus golcünün menajeriyle masaya oturan sarı-lacivertliler, Lokomotiv Moskova ile de pazarlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe Smolov’u kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."Mame Thiam bu sezon çıktığı 28 maçta 12 gol ve 5 asistle oynamıştı.Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde tartışma çıkartan maliyet iddiasıFenerbahçe'ye hoş geldin Mame Thiam! ✍️🔗 https://t.co/MZ2lG2h0zH pic.twitter.com/LriAKiweaM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2020

Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında farklı kazandı Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çıktığı ilk hazırlık maçında farklı kazandı. İstanbulspor ile oynayan sarı lacivertliler sahadan 4-0 galip ayrıldı. Mücadelede sarı lacivertlilerin yeni transferleri Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş da forma giydi. Kadroya yeni katılan futbolculardan Caner Erkin, ilk golün asistini yapan isim oldu.Fenerbahçe-İstanbulspor maçında Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan golleri Serdar Aziz, Vedat Muriç, Alper Potuk (P) ve Mevlüt Erdinç attı.Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçına şu 11'le çıktı;Altay-Gökhan-Serdar-Zanka-Caner-Ozan-Gustavo-Deniz-Mert Hakan-Ferdi-Muriqiİkinci yarıda sahaya çıkan 11;Harun - Murat - Zanka - Sadık - Dirar - Jailson - Tolgay - Alper - İsmail - Garry - MevlütFENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİFenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti22' Serdar Aziz37' Vedat Muriqi53' Alper Potuk (P)73' Mevlüt Erdinç pic.twitter.com/HWdLoGxDw2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 15, 2020