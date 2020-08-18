TRANSFER

Loic Remy ile anlaşan Fenerbahçe Enner Valencia ve Fedor Smolov ile de görüşüyor

Loic Remy ile anlaşan Fenerbahçe Valencia ve Smolov ile de görüşüyor

Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi’in Lazio transferinde geri sayıma geçilirken, sarı-lacivertliler işini sağlama aldı. Loic Remy ile anlaşan Fenerbahçe, ayrıca Valencia ve Smolov ile de ilgileniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Loic Remy bu sezon 30 maçta 14 gol kaydetti.

Loic Remy bu sezon 30 maçta 14 gol kaydetti.

Fenerbahçe’de, Kosovalı golcü Vedat Muriqi’in Lazio’ya transferine sayılı zaman kala forvet arayışları da sürdürülüyor. Sarı-lacivertliler, gündeminde olan Loic Remy ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçeli yöneticiler, 33 yaşındaki Fransız futbolcunun menajeriyle görüşürken, Remy’nin kendisine gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Fransız oyuncunun menajerleri de Remy’nin sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı ve Fenerbahçe’nin istediği yerde kapsamlı sağlık kontrolünden geçirebileceği belirtildi. Fenerbahçe, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Remy’ye 2 yıllık sözleşme teklif etmişti.

Enner Valencia
Enner Valencia

Valencia için temaslar sürüyor

Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Ekvadorlu forvet Enner Valencia için de görüşmelerin sürdüüyor. Geçen sezon Meksika ekibi Tigres’de forma giyen Enner Valencia’nın bonservisi elinde bulunuyor. 30 yaşındaki forvet ve menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertliler, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut’un da Enner Valencia ismine onay verdiği öğrenildi. 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet bu sene Tigres formasıyla Meksika’da oynadığı 29 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Fedor Smolov'da gündemde

Fenerbahçe, Fedor Smolov için de görüşmeler sürüyor. 30 yaşındaki Rus golcünün menajeriyle masaya oturan sarı-lacivertliler, Lokomotiv Moskova ile de pazarlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe Smolov’u kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de
Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."Mame Thiam bu sezon çıktığı 28 maçta 12 gol ve 5 asistle oynamıştı.Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde tartışma çıkartan maliyet iddiasıFenerbahçe&#39;ye hoş geldin Mame Thiam! ✍️🔗 https://t.co/MZ2lG2h0zH pic.twitter.com/LriAKiweaM&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2020

Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında farklı kazandı
Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında farklı kazandı

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çıktığı ilk hazırlık maçında farklı kazandı. İstanbulspor ile oynayan sarı lacivertliler sahadan 4-0 galip ayrıldı. Mücadelede sarı lacivertlilerin yeni transferleri Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş da forma giydi. Kadroya yeni katılan futbolculardan Caner Erkin, ilk golün asistini yapan isim oldu.Fenerbahçe-İstanbulspor maçında Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan golleri Serdar Aziz, Vedat Muriç, Alper Potuk (P) ve Mevlüt Erdinç attı.Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçına şu 11'le çıktı;Altay-Gökhan-Serdar-Zanka-Caner-Ozan-Gustavo-Deniz-Mert Hakan-Ferdi-Muriqiİkinci yarıda sahaya çıkan 11;Harun - Murat - Zanka - Sadık - Dirar - Jailson - Tolgay - Alper - İsmail - Garry - MevlütFENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİFenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında İstanbulspor&#39;u 4-0 mağlup etti22&#39; Serdar Aziz37&#39; Vedat Muriqi53&#39; Alper Potuk (P)73&#39; Mevlüt Erdinç pic.twitter.com/HWdLoGxDw2&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 15, 2020

Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde tartışma çıkartan maliyet iddiası
Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde tartışma çıkartan maliyet iddiası

Fenerbahçe'de Mame Thiam transferi artık açıklanmak üzere. Resmi duyuruların beklendiği transfere ilişkin konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 'Mame Thiam, Fenerbahçe ile yüzde 99 oranında anlaştı' ifadelerini kullandı.Peki sarı lacivertliler bu transfer için ne kadar ücret ödeyecek? Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Volkan Demir, konuyla ilgili ses getiren bir iddia ortaya attı. Demir, sosyal medya paylaşımına 'Mame Thiam’ın bonservis maliyeti yok' diye yazdı.Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve geçtiğimiz sezon takımı adına 12 gol atıp 5 asist yapan Thiam'ın bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye gideceği iddiası sosyal medyada tartışma başlattı.Öte yandan Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'ü istediği Thiam transferinin bu isimlerle ilişkili olduğu belirtiliyor.Mame Thiam’ın bonservis maliyeti yok&mdash; Volkan Demir (@albandemir) August 17, 2020 Galeri: Fenerbahçe sezonun ilk maçında şov yaptı: Yeni kaptan belli oldu

Fedor Smolov
Fedor Smolov

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