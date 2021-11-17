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Louis van Gaal'dan Türkiye itirafı: Az kalsın kariyeri bitiyordu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız, Hollanda'nın arkasında 2. sırada yer aldı ve play-off oynamaya hak kazandı. Portakallar'da teknik direktör Louis van Gaal, oynadıkları son mücadele olan Norveç karşılaşması sonrasında skandal açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Louis van Gaaldan Türkiye itirafı: Az kalsın kariyeri bitiyordu
Louis van Gaal, geçirdiği bisiklet kazası sonrası sakatlığı nedeniyle Norveç maçında saha kenarında görev yapamadı.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu, Hollanda'nın 2 puan arkasında ikinci sırada tamamladı. Bu sonucun ardından millilerimiz play-off oynamaya hak kazanırken, Hollanda ise Dünya Kupası'na direkt katılma başarısı gösterdi.

Son maçta garantilediler

Oynanan son karşılaşmalarda A Milli Takımımız deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Hollanda ise son dakikalarda bulduğu gollerle Norveç'i 2-0 mağlup etti. Eğer Portakallar, sahasında Norveç'e kaybetseydi; millilerimiz grubu lider olarak tamamlayıp Dünya Kupası vizesi alacaktı. Norveç ise grupta ikinci olarak play-off oynayacak ve Hollanda elenmiş olacaktı.

  • "Türkiye'nin gerisinde kalsaydık, emekli olacaktım"
  • Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandıkları son mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. Van Gaal, "Türkiye ile Norveç'in arkasında kalıp Dünya Kupası'na gidemeseydik kesinlikle emekli olacaktım" ifadelerini kullandı.

G Grubu'nda puan durumu
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