Lukas Podolski'ye sürpriz teklif

Transferde düğmeye basan Boluspor yönetimi ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı ve Süper Lig'in yıldız golcüsünü listesine ekledi.

Kırmızı-beyazlıların, Antalyaspor'la yollarını ayıran ve bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski'ye transfer teklifi yaptığı kaydedildi.

Ajansspor'un haberine göre; Boluspor, Alman golcüye 1+1 yıllık sözleşme önerdi. 1. Lig için yıllık 600 bin euro teklif eden kırmızı beyazlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde ise yıldız isme 1,2 milyon euro önerdi.

Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Lukas Podolski, 2019-2020 sezonunun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor'da 29'u ilk 11, 47 maçta görev aldı ve 7 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.