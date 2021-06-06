Spor Lukas Podolskiye sürpriz teklif
TRANSFER

Lukas Podolski'ye sürpriz teklif

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un Antalyaspor'dan ayrılan Alman yıldız Lukas Podolski'ye transfer teklifinde bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Lukas Podolskiye sürpriz teklif
Podolski, Türkiye'de forma giyen en kariyerli futbolcular arasında yer alıyor.

Transferde düğmeye basan Boluspor yönetimi ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı ve Süper Lig'in yıldız golcüsünü listesine ekledi.

Kırmızı-beyazlıların, Antalyaspor'la yollarını ayıran ve bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski'ye transfer teklifi yaptığı kaydedildi.

Ajansspor'un haberine göre; Boluspor, Alman golcüye 1+1 yıllık sözleşme önerdi. 1. Lig için yıllık 600 bin euro teklif eden kırmızı beyazlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde ise yıldız isme 1,2 milyon euro önerdi.

  • Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Lukas Podolski, 2019-2020 sezonunun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor'da 29'u ilk 11, 47 maçta görev aldı ve 7 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.

Yıldız futbolcu Podolski'nin yer aldığı 'Patara' tanıtım videosu beğeni topladı
OYNAT 02:09
Yıldız futbolcu Podolski'nin yer aldığı 'Patara' tanıtım videosu beğeni topladı
Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılı teması için seçilen 'Patara'nın tanıtım videolarında oynadı. Tanıtım videosunun lansmanında konuşan Podolski, 'Benim Türkiye'de sadece İstanbul ve Antalya'da futbol oynadığım süreç göz önüne alınmamalı. Türkiye benim ikinci vatanım. Benim Türkiye'de edindiğim dostluk, arkadaşlıklar var. Tatillerimi Türkiye'de geçiriyorum. İkinci vatanımda tanıtım projesinde yer aldım' dedi.


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