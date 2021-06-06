Lukas Podolski'ye sürpriz teklif

Transferde düğmeye basan Boluspor yönetimi ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı ve Süper Lig'in yıldız golcüsünü listesine ekledi.
Kırmızı-beyazlıların, Antalyaspor'la yollarını ayıran ve bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski'ye transfer teklifi yaptığı kaydedildi.
Ajansspor'un haberine göre; Boluspor, Alman golcüye 1+1 yıllık sözleşme önerdi. 1. Lig için yıllık 600 bin euro teklif eden kırmızı beyazlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde ise yıldız isme 1,2 milyon euro önerdi.
- Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Lukas Podolski, 2019-2020 sezonunun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor'da 29'u ilk 11, 47 maçta görev aldı ve 7 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.