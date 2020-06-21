SÜPER LİG

Lung Türkçe röportaj verdi

Gençlerbirliği'ni mağlup eden Kayserispor'da Rumen eldiven Silviu Lung, maçın ardından Türkçe verdiği röportajda, "Galibiyetlere devam etmeliyiz" dedi.

Haber Merkezi İHA
2017 yılından bu yana Kayserispor forması giyiyor.

2017 yılından bu yana Kayserispor forması giyiyor.

Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung, Türkçe röportaj verdi.

Süper Lig’in 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve maçı 2-0’lık sonuçla kazanan Hes Kablo Kayserispor’da keyifler yerinde. Sahaya takım kaptanı olarak çıkan kaleci Silviu Lung, rakip takım oyuncularına gol imkanı tanımayarak galibiyetle önemli rol oynadı.

Maç sonrasında kazanmanın keyfi içerisinde galibiyeti Türkçe cümleler kurarak yorumlayan Rumen kaleci Silviu Lung, "Çok iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi moraller süper. Bugün sevinelim. Yarın Sivasspor maçını düşüneceğiz. Galibiyetlere devam etmeliyiz" dedi.


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