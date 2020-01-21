SÜPER LİG

Lung'un dönüş tarihi belli oldu

El parmak kemiğinde çatlak tespit edilen Kayserispor'un kalecisi Lung'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

Haber Merkezi AA
Lung bu sezon Süper Lig'de 15 maçta forma giydi.

Lung bu sezon Süper Lig'de 15 maçta forma giydi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarılan Lung'un parmak kemiğinde çatlak tespit edildiği belirtildi.

Antrenmanda ikili mücadele sırasında Lung'un sol el 5. parmak kemiğinde çatlak meydana geldiğinin aktarıldığı açıklamada, 30 yaşındaki Rumen file bekçisinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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