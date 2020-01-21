Lung'un dönüş tarihi belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarılan Lung'un parmak kemiğinde çatlak tespit edildiği belirtildi.
Antrenmanda ikili mücadele sırasında Lung'un sol el 5. parmak kemiğinde çatlak meydana geldiğinin aktarıldığı açıklamada, 30 yaşındaki Rumen file bekçisinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Sporcumuzun en az 3 haftalık bir tedavi süreci sonrasında takımla beraber antrenmanlara başlayabileceği öngörülmektedir.
Sporcumuzun en az 3 haftalık bir tedavi süreci sonrasında takımla beraber antrenmanlara başlayabileceği öngörülmektedir.— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) 21 Ocak 2020
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