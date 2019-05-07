Lung'un taş düşürdüğü ortaya çıktı

Silviu Lung’un Trabzonspor maçında neden oyunu erken terk ettiği belli oldu. Trabzon deplasmanında 38. dakikada oyundan çıkan Rumen kaleci Silviu Lung’un böbrek taşı düşürdüğü öğrenildi.

Trabzonspor’un bir atağı sonrasında acılar içerisinde kalan ve oyundan çıkarak yerini Muammer Yıldırım’a bırakan 30 yaşındaki kalecinin böbreklerinden rahatsızlandığı, yapılan tetkikler sonrasında böbrek taşı düşürdüğü belirtildi.

Lung, Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alabilecek.

Kayserispor kalecisi Lung’un böbrek taşı düşürdüğü için Trabzonspor maçında oyuna devam edemediği öğrenildi. pic.twitter.com/M7E4S4RGos — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Mayıs 2019