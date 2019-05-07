SÜPER LİG

Lung'un taş düşürdüğü ortaya çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un kalecisi Silviu Lung’un böbrek taşı düşürdüğü için Trabzonspor maçında oyuna devam edemediği öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Lung, 38. dakikada yerini Muammer'e bırakmıştı.

Lung, 38. dakikada yerini Muammer'e bırakmıştı.

Fotoğraf: IHA

Silviu Lung’un Trabzonspor maçında neden oyunu erken terk ettiği belli oldu. Trabzon deplasmanında 38. dakikada oyundan çıkan Rumen kaleci Silviu Lung’un böbrek taşı düşürdüğü öğrenildi.

Trabzonspor’un bir atağı sonrasında acılar içerisinde kalan ve oyundan çıkarak yerini Muammer Yıldırım’a bırakan 30 yaşındaki kalecinin böbreklerinden rahatsızlandığı, yapılan tetkikler sonrasında böbrek taşı düşürdüğü belirtildi.

  • Lung, Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alabilecek.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.