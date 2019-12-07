SÜPER LİG

Luyindama ameliyat edildi

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs operasyonu geçirdi.

Haber Merkezi AA
Luyindama sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Luyindama sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Fotoğraf: AA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Christian Luyindama, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Luyindama, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, sezonu kapatmıştı.


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