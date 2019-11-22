SÜPER LİG

Luyindama sezonu kapattı

Galatasaray’ın savunma oyuncusu Christian Luyindama’nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Christian Luyindama, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıktı.

Christian Luyindama, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıktı.

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Luyindama'nın sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtildi.

25 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceği kaydedildi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Halil İbrahim Dervişoğlu'ndan Trabzonspor'a m...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.