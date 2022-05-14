Spor Lyonun Kerem ısrarı bitmiyor
TRANSFER

Lyon'un Kerem ısrarı bitmiyor

Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu’na teklifler gelmeye devam ediyor. Fransız ekibi Lyon, sarı-kırmızlıların reddettiği 7 milyon euroluk teklifini artırmak için hamle yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lyonun Kerem ısrarı bitmiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Galatasaray’da yaşanan seçim gündemi, futbol takımını arka planda bıraksa da, futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao ile birlikte satışından en yüksek bonservis ücreti beklenen genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu’na teklifler gelmeye başladı.

Fransız kulübü Olimpik Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Fransa’dan BUT’un haberine göre; Lyon, bu sezon defalarca kez izlediği ve hatta İstanbul’a kadar geldiği Kerem Aktürkoğlu için masaya oturdu. Lyon’un Kerem için ilk görüşmede 7 milyon euro önerdiği, Galatasaray’ın ise 15 milyon eurodan aşağı bir teklifi düşünmeyeceği belirtildi.

Lyonlu yetkililer, bu ilk görüşmenin ardından beklemeye geçti ancak ikinci hamle için daha fazla beklememe kararı aldı. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen pazarlık heyetinin, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği Kerem’in transferine bir an önce nokta koymak istediği de vurgulandı.

Galatasaray ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon oynadığı 48 resmi maçta 12 gol atıp 9 asist yaptı. Kerem, özellikle Galatasaray’ın Avrupa arenasında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Milli Takım’da da bir çıkış yakalayan genç oyuncu son olarak Süper Lig’de Beşiktaş maçına damga vurdu ve Avrupalı scoutların net olarak dikkatini çekti.

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