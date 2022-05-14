Lyon'un Kerem ısrarı bitmiyor

Galatasaray’da yaşanan seçim gündemi, futbol takımını arka planda bıraksa da, futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao ile birlikte satışından en yüksek bonservis ücreti beklenen genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu’na teklifler gelmeye başladı.

Fransız kulübü Olimpik Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Fransa’dan BUT’un haberine göre; Lyon, bu sezon defalarca kez izlediği ve hatta İstanbul’a kadar geldiği Kerem Aktürkoğlu için masaya oturdu. Lyon’un Kerem için ilk görüşmede 7 milyon euro önerdiği, Galatasaray’ın ise 15 milyon eurodan aşağı bir teklifi düşünmeyeceği belirtildi.

Lyonlu yetkililer, bu ilk görüşmenin ardından beklemeye geçti ancak ikinci hamle için daha fazla beklememe kararı aldı. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen pazarlık heyetinin, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği Kerem’in transferine bir an önce nokta koymak istediği de vurgulandı.

REKLAM

Galatasaray ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon oynadığı 48 resmi maçta 12 gol atıp 9 asist yaptı. Kerem, özellikle Galatasaray’ın Avrupa arenasında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Milli Takım’da da bir çıkış yakalayan genç oyuncu son olarak Süper Lig’de Beşiktaş maçına damga vurdu ve Avrupalı scoutların net olarak dikkatini çekti.

🗞İspanyollar güne Kerem Aktürkoğlu'nu sorarak başladı. pic.twitter.com/8r1DWnLvJS — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 11, 2022