Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların ligde savunmadaki başarılı performansı devam etti. Alanyaspor müsabakasında da kalesini gole kapatan Aslan, bu sezon 6. kez gol yemedi. Ligde geride kalan 14 haftasında kalesinde 12 gol gören Galatasaray en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Maç sonu 3'lü Muslera'dan

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Alanyaspor karşılaşmasında üst üste kritik pozisyonlarda kalesinde devleşerek galibiyetin de mimarı oldu.

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye Fernando Muslera’nın performansı damga vurdu. Uruguaylı file bekçisi karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3 puanın kazanmasında büyük rol oynadı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da Uruguaylı kaleciye yoğun tezahüratlarda bulundu. Muslera daha sonra taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.