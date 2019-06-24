SÜPER LİG

Mame Baba Kasımpaşa’ya transfer oldu

Kasımpaşa, 26 yaşındaki Senegalli golcü Thiam Mame Baba’nın 2 1 yıllığına kadroya katıldığını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Mame Baba geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 13 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

Mame Baba geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 13 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ı kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Ajman Club’ın formasını giyen 26 Yaşındaki Senegalli forvet Thiam Mame Baba, Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi

Mame Baba, kariyerinde daha önce Avrupa’da Empoli, PAOK ve Zulte Waregem gibi takımlarda da forma giydi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.