Mame Baba Kasımpaşa’ya transfer oldu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ı kadrosuna dahil etti.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Ajman Club’ın formasını giyen 26 Yaşındaki Senegalli forvet Thiam Mame Baba, Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi
Mame Baba, kariyerinde daha önce Avrupa’da Empoli, PAOK ve Zulte Waregem gibi takımlarda da forma giydi.
Kasımpaşa'nın transfer ettiği Senegalli golcü Mame Baba'nın transfer geçmişi.
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Kasımpaşa'nın transfer ettiği Senegalli golcü Mame Baba'nın transfer geçmişi.
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