Spor Manchester United 90+5te yıkıldı
PREMİER LİG

Manchester United 90+5'te yıkıldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, gol düellosuna sahne olan maçta Everton'la 3-3 berabere kaldı.

Haber Merkezi AA
Manchester United'lı futbolcular mücadele sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Manchester United'lı futbolcular mücadele sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Ligin 23. hafta karşılaşmasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Everton'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, 24. dakikada Edison Cavani ve 45. dakikada Bruno Fernandes'in attığı gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 49. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 52. dakikada James Rodriguez'den bulduğu gollerle 2-2'lik eşitliği sağladı.

Manchester United, 70. dakikada Scott McTominay'ın golüyle tekrar öne geçerken Everton, Dominic Calvert-Lewin'in 90+5. dakikada attığı golle skoru belirledi, karşılaşma 3-3 sona erdi.

  • Bu sonuçla Manchester United puanını 45'e, Everton 37'ye yükseltti.


Londra derbisini Chelsea kazandı
SPOR
Londra derbisini Chelsea kazandı
Abone Ol Google News
Ona yürüyen tarih diyorlar

Ona 'yürüyen tarih' diyorlar

​71 yıldır her şeyi not ediyor.
İnşaatta korkunç kaza

İnşaatta korkunç kaza

Asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Kreşte şiddet: Kan donduran olayı ses kayıt cihazı ortaya çıkardı

Viyadükte asılı kaldı

Viyadükte asılı kaldı

​Kocaeli'de yaşanan otobüs kazasında altı kişi yaralandı.
Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.
"Sen hiç üzülme"

"Sen hiç üzülme"

Erdoğan'a 9 yaşındaki Sena'dan sevgi dolu mektup.
Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi ve uyardı

Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi ve uyardı

Salgının seyri tedbirlere uyum ve toplumsal aşılamaya bağlı.
Fenerbahçe'de olsa <br>şampiyon yapar

Fenerbahçe'de olsa
şampiyon yapar

​Rıdvan Dilmen'den dikkati çeken iddia.
Yeniden başladı

Yeniden başladı

​Kısmi yasak kalktı, balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi.
Gezi'de<br>talepleri aynıydı

Gezi'de
talepleri aynıydı

​Hedefleri Türkiye'nin büyük projeleri.
Fahiş fiyat normalmiş

Fahiş fiyat normalmiş

​Kuraklık ile girdi maliyeti savunması.
Bunlar polis öldürün

Bunlar polis öldürün

Boğaziçi eyleminde polis zannedilip darp edilen iki genç Yeni Şafak'a konuştu.
CHP'li başkana hapis

CHP'li başkana hapis

​Hz. Muhammed'e hakaret etmişti.
İlk günden bahane

İlk günden bahane

​MHP Genel Başkan Yardımcısı muhalefetin 'yeni anayasa' tutumunu eleştirdi.
Kadıköy'de <br>lider değişti

Kadıköy'de
lider değişti

Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray Kadıköy'den lider döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.