Spor Manchester United 90+5te yıkıldı
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Premier Lig: Manchester United Everton maç özeti ve gollerini izle

Manchester United 90+5'te yıkıldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, gol düellosuna sahne olan maçta Everton'la 3-3 berabere kaldı. Manchester United-Everton maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Manchester United'lı futbolcular mücadele sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Manchester United'lı futbolcular mücadele sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Ligin 23. hafta karşılaşmasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Everton'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, 24. dakikada Edison Cavani ve 45. dakikada Bruno Fernandes'in attığı gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 49. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 52. dakikada James Rodriguez'den bulduğu gollerle 2-2'lik eşitliği sağladı.

Manchester United, 70. dakikada Scott McTominay'ın golüyle tekrar öne geçerken Everton, Dominic Calvert-Lewin'in 90+5. dakikada attığı golle skoru belirledi, karşılaşma 3-3 sona erdi.

  • Bu sonuçla Manchester United puanını 45'e, Everton 37'ye yükseltti.

Manchester United-Everton maç özeti;

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