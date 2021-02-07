Premier Lig: Manchester United Everton maç özeti ve gollerini izle Manchester United 90+5'te yıkıldı İngiltere Premier Lig'de Manchester United, gol düellosuna sahne olan maçta Everton'la 3-3 berabere kaldı. Manchester United-Everton maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi 07 Şubat 2021, 10:00 Son Güncelleme: 07 Şubat 2021, 11:46 AA