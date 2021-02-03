Manchester United evinde Southampton'a acımadı: 9-0 (ÖZET)

Cavani karşılaşmada bir gol attı.

Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United sahasında Southampton'ı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 9-0 kazandı. Mücadelenin 2. dakikasında konuk ekipten Jankewitz kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester United, maçın başında 10 kişi kalan rakibine acımadı ve arka arkaya attığı gollerle skoru buldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Biassaka, 25. dakikada Rashford, 30. dakikada Bednarek (KK), 39. dakikada Cavani, 69 ile 90. dakikalarda Martial, 71. dakikada McTominay, 87. dakikada Bruna Fernandes ve 90+3. dakikada James attı.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 44'e yükseltti. Southampton ise 29 puanda kaldı.

REKLAM

Manchester United-Southampton maçının özetini ve gollerini izle

💥İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, evinde ağırladığı Southampton'ı 9-0 mağlup etti.



📌Southampton, 2019 yılında da Leicester City'ye kendi evinde 9-0 mağlup olmuştu.pic.twitter.com/TaVWlqJHes — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 3, 2021

SPOR Klopp'tan yeni transferi Ozan Kabak'a övgü dolu sözler



