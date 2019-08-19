​Manchester United'dan Marcos Rojo açıklaması

Fenerbahçe'ye gitmek için Manchester United yönetimine rest çektiği iddia edilen Marcos Rojo hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Manchester ekibinin hocası Ole Gunnar Solskjaer, Wolverhampton maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında 29 yaşındaki savunma oyuncusunu takımda görmek istediğini belirtti.

Marcos Rojo Fenerbahçe için gemileri yaktı Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk sıradaki isim Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'du. Oyuncuyla her konuda anlaşan fakat İtalyan kulübüyle bonservis bedeli için anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'de gündem Arjantinli oyuncu Marcos Rojo oldu.The Times Gazetesi'nde yer alan habere göre kendisini Everton'a göndermeyen United yönetimine sinirlenen ve kulüp yetkilileri ile görüşen Rojo, daha düzenli forma şansı bulmak için ayrılmak istediğini ifade etti.Haberde ayrıca Arjantinli oyuncunun, İngiliz yetkililere Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söylediği vurgulandı. Marcos Rojo, 2018-2019 sezonunda 8 karşılaşmada forma giydi.https://www.w3.org/1999/xlink"... stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"> Bu gönderiyi Instagram'da görMarcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)'in paylaştığı bir gönderi (5 Ağu, 2019, 10:15öö PDT)