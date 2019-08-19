​Manchester United'dan Marcos Rojo açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Manchester Unitedlı oyuncu Marcos Rojo hakkında teknik direktör Solskjaer'den açıklama geldi. Deneyimli teknik adam, Rojo'yu takımda düşündüğünü ifade etti.
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Fenerbahçe'ye gitmek için Manchester United yönetimine rest çektiği iddia edilen Marcos Rojo hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Manchester ekibinin hocası Ole Gunnar Solskjaer, Wolverhampton maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında 29 yaşındaki savunma oyuncusunu takımda görmek istediğini belirtti.
Solskjaer, "Rojo'yu neden takımda düşünmeyeyim? Sezon öncesi hazırlık dönemini iyi geçirdi ve bu performansıyla Arjantin Milli Takımı'na da seçilebilir. Kadromuzda fazla sayıda stoper var. Rojo, Chris Smalling, Phil Jones ve Axel Tuanzebe arasında ciddi bir rekabetin olacağını düşünüyorum. Zamanın neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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