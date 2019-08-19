​Manchester United'dan Marcos Rojo açıklaması
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​Manchester United'dan Marcos Rojo açıklaması

Manchester United'dan Marcos Rojo açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Manchester Unitedlı oyuncu Marcos Rojo hakkında teknik direktör Solskjaer'den açıklama geldi. Deneyimli teknik adam, Rojo'yu takımda düşündüğünü ifade etti.

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Marcos Rojo, 2014 yılında Sporting'den United'a 20 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Marcos Rojo, 2014 yılında Sporting'den United'a 20 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Fenerbahçe'ye gitmek için Manchester United yönetimine rest çektiği iddia edilen Marcos Rojo hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Manchester ekibinin hocası Ole Gunnar Solskjaer, Wolverhampton maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında 29 yaşındaki savunma oyuncusunu takımda görmek istediğini belirtti.

Marcos Rojo Fenerbahçe için gemileri yaktı
Marcos Rojo Fenerbahçe için gemileri yaktı

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk sıradaki isim Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'du. Oyuncuyla her konuda anlaşan fakat İtalyan kulübüyle bonservis bedeli için anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'de gündem Arjantinli oyuncu Marcos Rojo oldu.The Times Gazetesi'nde yer alan habere göre kendisini Everton'a göndermeyen United yönetimine sinirlenen ve kulüp yetkilileri ile görüşen Rojo, daha düzenli forma şansı bulmak için ayrılmak istediğini ifade etti.Haberde ayrıca Arjantinli oyuncunun, İngiliz yetkililere Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söylediği vurgulandı. Marcos Rojo, 2018-2019 sezonunda 8 karşılaşmada forma giydi.https://www.w3.org/1999/xlink"... stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"> Bu gönderiyi Instagram'da görMarcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)'in paylaştığı bir gönderi (5 Ağu, 2019, 10:15öö PDT)

  • Solskjaer, "Rojo'yu neden takımda düşünmeyeyim? Sezon öncesi hazırlık dönemini iyi geçirdi ve bu performansıyla Arjantin Milli Takımı'na da seçilebilir. Kadromuzda fazla sayıda stoper var. Rojo, Chris Smalling, Phil Jones ve Axel Tuanzebe arasında ciddi bir rekabetin olacağını düşünüyorum. Zamanın neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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