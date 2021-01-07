TRANSFER

Mandzukic adım adım Beşiktaş'a: Teklif yapıldı

Ara transfer döneminde önemli bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Mario Mandzukic konusunda sona yaklaşıyor. Daha önce “Mandzukic’in Beşiktaş forması giymesini isterim” diyen Vida’nın da hayali gerçek oluyor.

Haber Merkezi İHA
Mandzukic kariyerinde Bayern Münih, Juventus ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formalarını giydi.

Mandzukic kariyerinde Bayern Münih, Juventus ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formalarını giydi.

Fotoğraf: Massimo Pinca / Reuters

Süper Lig’de lider durumda bulunan ve ligi zirvede bitirmek için ara transferde gerekli takviyeleri yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat golcü Mario Mandzukic konusunda önemli bir yol kat etti. Bu oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için görüşmelerini bir süredir sürdüren ve teklifini ileten siyah-beyazlılar, Mandzukic’e 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar sözleşme önerdi. 6 aylık ücret olarak Hırvat golcüye 1,5 milyon euro teklif edilirken, şampiyonluk durumunda ekstra bonusların da olacağı ifade edildi. Düşünme aşamasındaki golcü oyuncunun Vida’yla görüştüğü de öğrenildi.

Beşiktaş’a 2018 yılında imza attığında Mandzukic’e ‘Come to Beşiktaş’ diyen Vida, “Mandzukic’in Beşiktaş formasını giymesini isterim” ifadelerini kullanmıştı.

Vida ve Mandzukic
Vida ve Mandzukic

Mandzukic'in cevabı bekleniyor


Şu anda boşta olan Mandzukic’e teklifini ileten siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcudan yanıt bekliyor. Aralık ayında Milan’ın gündemine geldiği iddia edilen ancak bu transfer söylentisi İtalyan ekibi tarafından yalanlanan Hırvat futbolcu, geçtiğimiz ay Borussia Dortmund’un da listesindeydi. Stefan Effenberg, Mandzukic ile sözleşme imzalamak isterken, dönemin teknik direktörü Lucien Favre, bu transferi veto etmiş ve “Haaland’ın yokluğunda onun gibi bir oyuncu alınmalı. Haaland olduğu zaman, o oynar” ifadelerini kullanmıştı.

Mandzukic'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.
Mandzukic'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

Beşiktaş zirveye tutundu: Cyle Larin Rizespor maçına damga vurdu
Beşiktaş zirveye tutundu: Cyle Larin Rizespor maçına damga vurdu

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup etti.Karşılaşmadan dakikalar;17'nci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan pasını Aboubakar'a verdi. Aboubakar'ın ceza sahası yayının hemen üstünden yaptığı vuruşta top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.GOL!19'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Aboubakar'ın pasında sağ kanattan çizgiye doğru inen Oğuzhan Özyakup, yerden içeri çevirdi. Arka direkte Larin, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.GOL!31'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş savunmasından atılan uzun topta Meriah kafayla kalecisi Gökhan'a dönmeye çalışırken top kısa düştü. Ceza sahası yayının hemen önünde seken topu Larin, aşırtma bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-0.34'üncü dakikada Rizespor savunmasının çıkarken yaptığı hata sonrasında Rıdvan ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşta top auta gitti.45 1'inci dakikada Rizespor savunmasının çıkarken Josef kaptığı topu ayağının ucuyla Aboubakar'a aktardı. Aboubakar, yayın hemen üstünden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.48. dakikada sağ taraftan Tunay’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Talbi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.GOL!56. dakikada Aboubakar’ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta ceza yayında topu alan Oğuzhan’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-062. dakikada sol kanattan gelen N’koudou pasını sağ kanatta bulunan Larin’e aktardı. Larin’in tek pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar’ın vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.GOL!79. dakikada defanstan uzun atılan pasta ceza sahası içinde Meriah ile iki mücadeleye girip kaleci Gökhan’dan önce topa müdahale eden Larin daha sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 4-0GOL!83. dakikada Melnjak’ın geri pasında araya giren Larin’in ceza sahası içine girip kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0GOL!89. dakikada ceza sahası içinde bulunan Larin’in pasında ceza sahası dışı sağ tarafında topu alan Hasic’in sert vuruşunda direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0Lider Beşiktaş, Larin&#39;in şov yaptığı maçta Çaykur Rizespor&#39;u 6-0 mağlup etti. pic.twitter.com/asiXiLL8eR&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 6, 2021 Cyle Larin, bu sezon ligde 10 gole ulaştı. pic.twitter.com/G3HHJ8xo8Q&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 6, 2021

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