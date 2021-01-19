Mandzukic'in transferi resmen açıklandı

Dünya

ABD'de 3 kişi Kongre baskınını planlamakla suçlandı

ABD Kongre'nin basılması olayı ile ilgili, aşırı sağcı grup üyesi 3 kişi, baskını planlamakla itham edildi. Suçlamaya dayanak olarak, bu kişilerin kendi aralarındaki mesajlaşmalarda, "Tüm üyeler, başkentin altındaki tünellerde", "Kongre üyeleri hain" ve "Gece avı" gibi ifadeler kullanmaları gösterildi.