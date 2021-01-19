Spor Mandzukicin transferi resmen açıklandı
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Mandzukic'in transferi resmen açıklandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Yıldız golcü yeni takımının formasıyla poz verdi.
Yıldız golcü yeni takımının formasıyla poz verdi.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "Milan, Mario Mandzukic ile anlaşıldığını paylaşmaktan memnuniyet duyuyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 34 yaşındaki golcüyle sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme yapıldığı ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Hırvat golcünün, kırmızı-siyahlı takımda 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarda forma giyen Mandzukic, 2020'nin başında Katar'ın El-Duhail takımına transfer olmuş yarım sezon burada kalmıştı.

  • Bir süredir herhangi bir kulüpte top koşturmayan Mandzukic'in adı, kış transfer döneminin başında Beşiktaş ile de anılmıştı.

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