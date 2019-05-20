Marcao'dan Emre Belözoğlu'na: Korkaksın!

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından sarı-kırmızılı formayı giyen Marcao, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu ile maçta yaşadığı tartışma anından bir fotoğraf paylaşan Marcao, açıklama kısmına "Korkaksın" diye yazdı.