SÜPER LİG

Marcao'dan Emre Belözoğlu'na: Korkaksın!

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, şampiyonluk maçı sonrası Emre Belözoğlu'nu hedef alan bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir'in mücadelede attığı gol sonrası iki takım futbolcuları arasında tartışma çıkmıştı.

Başakşehir'in mücadelede attığı gol sonrası iki takım futbolcuları arasında tartışma çıkmıştı.

Fotoğraf: IHA

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından sarı-kırmızılı formayı giyen Marcao, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu ile maçta yaşadığı tartışma anından bir fotoğraf paylaşan Marcao, açıklama kısmına "Korkaksın" diye yazdı.

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