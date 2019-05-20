Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından sarı-kırmızılı formayı giyen Marcao, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.
Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu ile maçta yaşadığı tartışma anından bir fotoğraf paylaşan Marcao, açıklama kısmına "Korkaksın" diye yazdı.
Marcao'dan Emre Belözoğlu'na: Korkaksın! pic.twitter.com/327TWz7hts
Marcao'dan Emre Belözoğlu'na: Korkaksın! pic.twitter.com/327TWz7hts— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 20 Mayıs 2019
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