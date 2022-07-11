Spor Marcaonun transferi açıklandı Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
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Marcao'nun transferi açıklandı: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

İspanyol ekibi Sevilla, Marcao'nun transferini resmen açıkladı. Oyuncunun serbest kalma maddesinin 50 milyon euro olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcaonun transferi açıklandı: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
Sarı-kırmızılı formayla 140 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.

Galatasaray forması giyen Marcao'nun Sevilla'ya transferi tamamlandı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Brezilyalı stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sevilla, oyuncunun bonservisi için Galatasaray'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.

Marcao'nun sözleşmesinde, "50 milyon euroya serbest kalır" maddesi olduğu öğrenildi.

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