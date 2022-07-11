Marcao'nun transferi açıklandı: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Galatasaray forması giyen Marcao'nun Sevilla'ya transferi tamamlandı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Brezilyalı stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sevilla, oyuncunun bonservisi için Galatasaray'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.
Marcao'nun sözleşmesinde, "50 milyon euroya serbest kalır" maddesi olduğu öğrenildi.
🇧🇷 𝗕𝗘𝗠-𝗩𝗜𝗡𝗗𝗢, @teixeira_marcao 😉#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/OPy1ptGiia
🇧🇷 𝗕𝗘𝗠-𝗩𝗜𝗡𝗗𝗢, @teixeira_marcao 😉#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/OPy1ptGiia— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 11, 2022