Spor Marco Paixao yeniden Altayda
TRANSFER

Marco Paixao yeniden Altay’da

Altay, geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan 37 yaşındaki Portekizli golcüsü Marco Paixao ile yaşanılan maddi anlaşmazlığı çözerek yeniden kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi İHA
Marco Paixao yeniden Altay’da
Marco Paixao

1. Lig ekiplerinden Altay, transferlerine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Marco Paixao'yu yeniden transfer etti.

Marco Paixao yeniden Altay'da

Geçtiğimiz sezon yaşadığı mali problemler ve beraberinde gelen kötü sonuçların ardından Süper Lig’den düşen Altay, 1 dönemlik transfer yasağı almıştı. Bjönkander harici tüm yabancı futbolcularıyla vedalaşan siyah-beyazlılar, 4 sezondur kadrosunda bulunan Portekizli golcü Marco Paixao ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. İzmir temsilcisi, yaklaşık 600 bin Euro alacağı bulunan 37 yaşındaki golcü ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Altay, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla Marco Paixao ile yeniden anlaştığını açıkladı.

  • Paixao, siyah-beyazlı formayla çıktığı 131 maçta 82 gol atarak Altay tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu olmuştu.

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