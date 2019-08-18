Marcos Rojo Fenerbahçe için gemileri yaktı

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk sıradaki isim Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'du. Oyuncuyla her konuda anlaşan fakat İtalyan kulübüyle bonservis bedeli için anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'de gündem Arjantinli oyuncu Marcos Rojo oldu.

The Times Gazetesi'nde yer alan habere göre kendisini Everton'a göndermeyen United yönetimine sinirlenen ve kulüp yetkilileri ile görüşen Rojo, daha düzenli forma şansı bulmak için ayrılmak istediğini ifade etti.