Marcos Rojo Fenerbahçe için gemileri yaktı
SÜPER LİG

Marcos Rojo Fenerbahçe için gemileri yaktı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de hedef Manchester United forması giyen Marcos Rojo. Arjantinli oyuncu sarı-lacivertli kulübe gitmek için İngilizlere rest çekti.

Haber Merkezi Diğer
​Marcos Rojo, 2014 yılında Sporting'den United'a 20 milyon euro karşılığında transfer oldu.

​Marcos Rojo, 2014 yılında Sporting'den United'a 20 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk sıradaki isim Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'du. Oyuncuyla her konuda anlaşan fakat İtalyan kulübüyle bonservis bedeli için anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'de gündem Arjantinli oyuncu Marcos Rojo oldu.

The Times Gazetesi'nde yer alan habere göre kendisini Everton'a göndermeyen United yönetimine sinirlenen ve kulüp yetkilileri ile görüşen Rojo, daha düzenli forma şansı bulmak için ayrılmak istediğini ifade etti.

  • Haberde ayrıca Arjantinli oyuncunun, İngiliz yetkililere Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söylediği vurgulandı. Marcos Rojo, 2018-2019 sezonunda 8 karşılaşmada forma giydi.
https://www.w3.org/1999/xlink"... stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)'in paylaştığı bir gönderi ()


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.