Mario Balotelli La Liga yolcusu

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Valencia'nın başına geçen Gennaro Gattuso, ilk transferi olarak Mario Balotelli'yi istedi. İspanyol ekibi de bu öneriye sıcak baktı ve harekete geçmeye karar verdi.

Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Instagram hikaye bölümünde yaptığı bir paylaşımla hakkında çıkan bu transfer dedikodusunu da alevlendirdi.

Balotelli, paylaşımında İspanya bayrağı, futbol topu ve Mario ismini yan yana koyup, takipçilerine, "İster misiniz?" sorusunu yöneltti. Takipçiler, yıldız futbolcunun bu anketine yüzde 85 'evet' oyu verdi. Balotelli daha sonra oylamaya katılıp 'evet' seçeneğine tıklayan takipçilerine teşekkür etti.

Geçtiğimiz sezon Adana temsilcisiyle çıktığı 33 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Balotelli'nin yaptığı bu paylaşım, Valencia'ya gideceği yönündeki iddiaları güçlendirmiş oldu.

REKLAM

"GİTMEK İSTEYEN GİDER"

Balotelli'nin bu hareketlerinden sonra sosyal medya üzerinden açıklama yapan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise şu ifadelere yer verdi: