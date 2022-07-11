Spor Mario Balotelli La Liga yolcusu
TRANSFER

Mario Balotelli La Liga yolcusu

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, La Liga ekiplerinden Valencia ile anlaşmaya vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mario Balotelli La Liga yolcusu
Mario Balotelli

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Valencia'nın başına geçen Gennaro Gattuso, ilk transferi olarak Mario Balotelli'yi istedi. İspanyol ekibi de bu öneriye sıcak baktı ve harekete geçmeye karar verdi.

Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Instagram hikaye bölümünde yaptığı bir paylaşımla hakkında çıkan bu transfer dedikodusunu da alevlendirdi.

Balotelli, paylaşımında İspanya bayrağı, futbol topu ve Mario ismini yan yana koyup, takipçilerine, "İster misiniz?" sorusunu yöneltti. Takipçiler, yıldız futbolcunun bu anketine yüzde 85 'evet' oyu verdi. Balotelli daha sonra oylamaya katılıp 'evet' seçeneğine tıklayan takipçilerine teşekkür etti.

Geçtiğimiz sezon Adana temsilcisiyle çıktığı 33 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Balotelli'nin yaptığı bu paylaşım, Valencia'ya gideceği yönündeki iddiaları güçlendirmiş oldu.

"GİTMEK İSTEYEN GİDER"

Balotelli'nin bu hareketlerinden sonra sosyal medya üzerinden açıklama yapan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise şu ifadelere yer verdi:

  • Evet çok değerli Adana Demirspor taraftarları; yok bu gidiyor mu, yok bu geliyor mu? şeklinde sorular soruluyor. Şunu ifade etmek isterim ki kim gitmek istiyorsa gider. Sözleşmesi devam ediyorsa, teklif getirir, kulüpte uygun bulursa gider, gidenin yerine en iyisini alırız, gelecek olanı duyururuz. Hiç kimse vazgeçilmez değildir, hele ki kulübün üstünde kimse olamaz. O yüzden siz rahat olun, kulüp klişelerden ibaret değil. Değerleriyle, duruşuyla, davranışıyla kendini gösteren ve kurumsallaşandır."
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