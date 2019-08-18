Mario Balotelli yeni sezonda Serie A'da oynayacak
SERİE A

Mario Balotelli yeni sezonda Serie A'da oynayacak

Son olarak Fransa ligi takımlarından Marsilya'da forma giyen Mario Balotelli, transfer kararını verdi. Bonservisi elinde olan futbolcu yeni sezonda Serie A'da oynayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mario Balotelli

Mario Balotelli

Fotoğraf: JEAN-PAUL PELISSIER

İtalyan futbolcu Mario Balotelli transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala yeni takımını belirledi. Son olarak Marsilya'da forma giyen golcü futbolcu, Serie A ekiplerinden Brescia ile anlaşmaya vardı.

Brezilya ekibi Flamengo ile görüşen Balotelli, anlaşmanın sağlanamaması sonrasında Brescia ile masaya oturdu.

Tarafların anlaşmasının ardından Brescia Kulübü, Balotelli'nin transferini sosyal medyadan duyurdu.

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