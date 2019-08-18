Mario Balotelli yeni sezonda Serie A'da oynayacak

İtalyan futbolcu Mario Balotelli transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala yeni takımını belirledi. Son olarak Marsilya'da forma giyen golcü futbolcu, Serie A ekiplerinden Brescia ile anlaşmaya vardı.
Brezilya ekibi Flamengo ile görüşen Balotelli, anlaşmanın sağlanamaması sonrasında Brescia ile masaya oturdu.
Tarafların anlaşmasının ardından Brescia Kulübü, Balotelli'nin transferini sosyal medyadan duyurdu.
Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calciohttps://t.co/ynxjmBiCYk pic.twitter.com/NHvM8o9zAf
Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calciohttps://t.co/ynxjmBiCYk pic.twitter.com/NHvM8o9zAf— Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) 18 Ağustos 2019
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