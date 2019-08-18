Mario Balotelli yeni sezonda Serie A'da oynayacak

İtalyan futbolcu Mario Balotelli transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala yeni takımını belirledi. Son olarak Marsilya'da forma giyen golcü futbolcu, Serie A ekiplerinden Brescia ile anlaşmaya vardı.

Brezilya ekibi Flamengo ile görüşen Balotelli, anlaşmanın sağlanamaması sonrasında Brescia ile masaya oturdu.

Tarafların anlaşmasının ardından Brescia Kulübü, Balotelli'nin transferini sosyal medyadan duyurdu.