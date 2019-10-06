Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe itirafı

Transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a giden Valbuena, Fransa'dan ayrılış süreciyle ilgili konuştu.

L'Equipe'e özel bir röportaj veren Mathieu Valbuena, Benzema ile yaşadığı olaylardan dolayı Fransa'dan ayrılmak istediğini belirtti. Valbuena, "Arkadaşım Baudot'ya (PSG'nin doktoru) Fransa'dan uzaklaşmak istediğimi söyledim. Konuşulmadığım, yargılanmadığım ve yalnızca futbolumla eleştirildiğim bir yere gitmeye ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde 'Bu iyi bir fırsat.' dedim. Başka bir ülkede sıfırdan başlamak istiyordum" ifadelerini kullandı.

Olympiakos'a transferi hakkında da konuşan Fransız oyuncu, "Olympiakos'ta transferden sorumlu yönetici olan Jose Anigo, her daim görüştüğüm bir isim. Kasım 2018'de beni aradı ve Olympiakos'a gelmek isteyip istemeyeceğimi sordu. Ona açık kapı bıraktım ama teklifi kabul etmek için Fenerbahçe'yle olan kontratımın sona ermesini bekledim." dedi.

Mathieu Valbuena, bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.



