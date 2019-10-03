Max Kruse Dünya Fair Play ödülüne aday

Dünya Fair Play Konseyi Üyesi ve TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi maçta, çok kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmesine rağmen İstiklal Marşı'nı okuyup dikkatleri üzerine çeken ve alkışlanan Kruse'un, TMOK Fair Play İcra Kurulu tarafından davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmesine karar verildiğini bildirdi.

Kruse ve Babel İstiklal Marşı'nı okudu Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele öncesinde gerçekleştirilen seremonide Galatasaraylı oyuncu Ryan Babel ve Fenerbahçeli oyuncu Max Kruse İstiklal Marşı'nı okudu. Yıldız oyuncuların İstiklal Marşımıza eşlik etmesi futbolseverlerin beğenisini aldı.İlk 11'lerGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao.Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, VedatMax Kruse 5 maç 4 asistFenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Max Kruse, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle 2010-2011 sezonu 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek kendisini derbiye hazırladı. Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 asist yaparak asist krallığında zirvede yer alan Alman futbolcu, Galatasaray karşısında skor bulmak istiyor. Fenerbahçe'de Max Kruse ve Galatasaray'da Ryan Babel, seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etti. pic.twitter.com/jEWALprUm4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 28, 2019

Arıpınar, Dünya Fair Play Konseyi'nin 2020 yılının Şubat ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağı toplantıda karar vereceğini, Türkiye Fair Play ödülünü kazananın ise 2020 Nisan ayında açıklanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyaya örnek olacak bir davranış olduğu için hem Kruse'u kutluyoruz hem de aday gösteriyoruz. Dileğimiz hem Türkiye hem dünya ödülünü almasıdır. İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra röportajında Kruse 'Ben Türk halkına saygı göstermek için yaptım. Türkiye ve Türk takımında oynuyorum' dedi. Bugüne kadar böyle bir örnek yok, centilmenlik, efendilik örneği yok."

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Türk kültürüne özel ilgi gösteriyor



🔹Türkçe dersleri alıyor

🔹İstiklal Marşı'nı öğreniyor

🔹Türk dizileri izliyor

🔹Salı Pazarı, Ayasofya ve Sultanahmet camilerini geziyor

🔹Çayı elinden düşürmüyorhttps://t.co/wGWTuNxJxd — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 30, 2019