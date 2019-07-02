SÜPER LİG

Max Kruse İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Max Kruse, Werder Bremen kariyerinde çıktığı 94 maçta 35 gol attı ve 31 asist kaydetti.

Max Kruse, Werder Bremen kariyerinde çıktığı 94 maçta 35 gol attı ve 31 asist kaydetti.

Fotoğraf: FABIAN BIMMER / Reuters

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Alman golcü Max Kruse, İstanbul'a geldi.

31 yaşındaki futbolcu, yolculuk öncesi sosyal medya hesabından "Arkadaşlar hazır mıyız?" ifadeleriyle paylaşım yaparak Fenerbahçe taraftarına mesaj göndermişti.

Resmi sözleşmeye imza atanacak olan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından takımın yeni sezon çalışmalarına dahil olacak.


  • Max Kruse, Werder Bremen'den ayrıldıktan sonra bonservisini eline aldı. Tecrübeli futbolcu imza parası karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı. Kruse Bundesliga'da çıktığı 250 maçta 74 gol atarken, 68 de asist yapma başarısı gösterdi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.