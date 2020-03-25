​Max Kruse: Nutella ile koronavirüs testi yaptım

Fenerbahçeli oyuncu Max Kruse, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu sakatlığı hakkında da bilgi verirken, evden dışarı çıkmadığını söyledi.

Nutella ile KOVID-19 testi

Nutella ile koronavirüs testi yaptığını belirten Kruse, "Koronavirüste tat alma duyusunun azaldığını söylüyorlar, ben de gece kalktım ve ekmeğimin üstüne Nutella sürerek yedim. Nutella'nın tadını aldım, küçük bir test yaptım. Sadece evde oturursan gerçekten dikkatli olman gerekiyor. Yemeden durmak zor. Hiç beslenme planım olmadı ama mümkün olduğunca sağlıklı yemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Max Kruse'den koronavirüs açıklaması: Gidersem geri dönemem Sarı-lacivertlilerin Alman yıldızı Max Kruse, koronavirüs hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Salgın nedeniyle çalışmalarına evinden devam ettiğini belirten Kruse, "Kulüp katı kurallar koydu. Önlemler alındı. 10 gün boyunca İstanbul’dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Şu anda Almanya’ya dönemem. Almanya’ya gidersem, tekrar Türkiye’ye dönemem çünkü 17 Nisan’a kadar tüm Avrupa ülkelerine giriş yasağı var. Bu yüzden önce burada kalıyorum ve mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanacağım" dedi.

"Ayağım henüz iyi değil"

Sakatlığı hakkında da bilgi veren yıldız oyuncu, "Ayağımın durumu henüz iyi değil. Bunun nedeni, son birkaç gündür tedavi almakta zorlanıyor olmam. Tıbbi ayakkabı giyiyorum ve genellikle açma germe egzersizleri yapıyorum" dedi.

"Aşının olmaması Aptalca"

Koronavirüs tedavisi için aşının bulunmamasına tepki gösteren Kruse, "Her zaman olumlu düşünmeliyiz. Koronavirüsle savaşta hayatta kalacağız. Aptalca olan şey, henüz panzehirin bulunamıyor olmasıdır. Şimdi hepimiz evlerimizde kalırsak, evde kalma süremiz daha çabuk sona erecektir" ifadelerini kullandı.

"Kısa vade planım İstanbul"

Transfer durumu hakkında da bilgi veren 32 yaşındaki oyuncu, "Kısa vadede gelecek planım İstanbul'da. Uzun vadede ise tekrar oğlumla beraber yaşamak istiyorum. Hayatının 10 yılını biraz onsuz geçirdim. Gelecekte onunla eskisinden daha fazla zaman geçirmek istiyorum" dedi.