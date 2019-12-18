Max Kruse uyarıldı

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse’nin performansı teknik heyeti düşündürüyor. Kondisyonun yanı sıra dayanıklılık ve kuvvet açısından halen istenen seviyede olmayan Max Kruse girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kaybediyor. Alman yıldızın bu halinin altında saha dışında özel hayatına hiç dikkat etmemesi yatıyor.

Sakatlık sürecinde kendisine iyi bakmayan ve bu nedenle sahalara dönüşü uzayan Max Kruse’nin bu tavrı yönetimin de tepkisini çekiyor. Takım arkadaşlarıyla iletişimi de zayıf olan Max Kruse’nin takım içinde sadece gurbetçi oyuncularla biraz iletişim kurduğu ve umursamaz bir tavır içinde olduğu öne sürüldü. Alman yıldızın bu tavırları takım içerisinde tepki toplamaya başladı.

Max Kruse’nin antrenman öncesi takımın toplanma saatlerine de zaman zaman geç kaldığı, izinli günlerinde ise sürekli olarak yurt dışına gittiği belirtildi. Göztepe maçında Dirar, Sivasspor maçında ise Emre Belözoğlu Max Kruse’ye savunmaya yardım etmemesi nedeniyle tepki göstermişti. Ozan Tufan da kaçırdığı gol nedeniyle Max Kruse’ye tepki göstermişti.

Kaçırdığı goller izletildi

Teknik heyetten formsuz Max Kruse’ye uyarı geldi. Kruse’nin kaçırdığı gollerle ilgili görüntülü bir analiz hazırlayan teknik heyet, Alman yıldızın son vuruşlarda yaşadığı sıkıntıyı gösterdi ve oyuncudan bir an önce kendini toparlamasını istedi. Yönetimden de tecrübeli yıldıza uyarı geldi. Sportif direktör Damien Comolli, Kruse ile toplantı gerçekleştirerek, bir an önce kendini toparlamasını istediği öğrenildi.