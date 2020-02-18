Mazeret çok çözüm yok

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinde kötü sonuç alınması halinde yolların ayrılması gündemde olan teknik direktör Ersun Yanal, büyük beklentilerin aksine performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Şampiyonluk hasretine son vermesi için sarı-lacivertli takımın başına getirilen Yanal, her puan kaybı sonrası eksikleri gündeme getirdi. Ersun Yanal sol bek, stoper ya da kanat oyuncularının eksikliğinden bahsetti. Kadro tercihlerinde de oynattığı oyuncularla da gerek yönetime gerek kamuoyuna mesaj veren Yanal, elindeki oyunculardan maksimum verim almayı tercih etmedi. Ankaragücü maçında da “Üretici oyun konusunda sıkıntımız hep vardı” sözüyle yine sorumluluğu futbolculara ve yönetime yükledi. Teknik heyet, saha kenarında oldukça formsuz olurken, Ersun Yanal saha kenarında oyunu okuyamıyor, sadece oyunu izliyor, futbolcu değişikliklerinde geç kalıyor ve oyuncu tercihleri tartışma konusu oluyor.

Oyun planını oturtamadı

Sarı-lacivertli takımın halen bir oyun planı yok. Teknik heyet bir türlü oyun planını oturtamadı. Organize atak geliştirmede ve saha yerleşimi konusunda sıkıntı sürüyor. Yanal bir türlü oyun planını oturtamadı. Hızlı pas, etkili orta ve isabetli şut konusunda yaşadığı sıkıntıları halen çözemeyen Fenerbahçe, kaos futbolu oynuyor, rakibe göre alternatifli bir oyun sistemi ortaya koyamıyor. Teknik heyet, oyun taktiği, maç içerisinde oyunun gidişatına göre müdahale, rakip analizi, futbolcu değişiklikleri konusunda sıkıntı yaşıyor. Ersun Yanal, puan kaybedilen maçlarda rakibini yenebilecek bir oyun planını ortaya koyamazken, takım savunmasında yaşanan sıkıntıları da çözemedi. Rakip, savunma arkasına çok rahat sarkarken, sarı-lacivertliler çok fazla pozisyon veriyor. Takımın boyu uzun olduğu için rakipler orta sahayı çok çabuk geçerek F.Bahçe savunmasını dengesiz yakalıyor.

Bazı futbolculara kredi yok

Bazı futbolcular konusunda ısrarlı inadı teknik direktör Ersun Yanal’ın sonunu getirdi. Elinde iki stoper olmasına rağmen stoperde devşirme Jailson’a görev verdi. Rami ile Falette, fizik olarak hazır olmasına rağmen Yanal iki oyuncuyu da düşünmüyor. Yedeklerde Ferdi, Mevlüt, Rami, Zajc, Tolgay Arslan gibi kaliteli ayaklar olmasına rağmen bu oyuncuları düşünmüyor. Bu da yedek oyuncularda forma adaleti konusunda rahatsızlığa neden oluyor. Yanal, oyunu değiştirecek futbolcuları kenarda tutma yoluna giderek takım içi ve forma adaletini zedeledi. Bu da takım içerisinde güvenin kaybolmasına neden oldu. Futbolcularda fiziksel düşüş göze çarparken, takımda sezon başından beri yükselen bireysel oyuncu performansı yok. Hiçbir oyuncu doğal seviyesinin üstüne çıkamadı. Futbolcular iyi çalışmadığı için performanslarında düşüşler meydana geliyor.