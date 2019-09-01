Mbaye Diagne Anderlecht yolcusu
SÜPER LİG

Mbaye Diagne Anderlecht yolcusu

Mbaye Diagne Anderlecht yolcusu

Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Golcü oyuncu Radamel Falcao'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar Mbaye Diagne ile de yollarını ayırıyor.

Haber Merkezi Diğer
Diagne geçtiğimiz sezon attığı 30 gol ile Süper Lig Gol Kralı olmuştu.

Diagne geçtiğimiz sezon attığı 30 gol ile Süper Lig Gol Kralı olmuştu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar aynı zaman da Senagalli oyuncu Mbaye Diagne'yi de Anderlecht'e gönderiyor.

La Gazzetta dello Sport'tan NicoSchira'nın haberine göre Anderlecht, Mbaye Diagne'yi 1 milyon euro karşılığında ve 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Senegalli golcü, Belçika ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

  • Diagne geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 29 karşılaşmada 30 gol kaydetti.

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