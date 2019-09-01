Mbaye Diagne Anderlecht yolcusu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar aynı zaman da Senagalli oyuncu Mbaye Diagne'yi de Anderlecht'e gönderiyor.

La Gazzetta dello Sport'tan NicoSchira'nın haberine göre Anderlecht, Mbaye Diagne'yi 1 milyon euro karşılığında ve 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Senegalli golcü, Belçika ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.