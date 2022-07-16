Mbaye Diagne ile yollar ayrıldı: İşte yeni takımı

Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaştı.

Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrılan 30 yaşındaki futbolcu, Karagümrük ile resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray ile bir yıllık sözleşmesi kalan Senegalli santrfor, bu anlaşmayla birlikte Galatasaray macerasını da sonlandırmış oldu.

Diagne, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en iyi golcüsü benim. Galatasaray'ın forvete ihtiyacı yok" demişti.

Seferovic gündemde

Diagne'nin ayrılmasının ardından santrfor transferinde vites yükseltecek olan Galatasaray'da Haris Seferovic ismi hala masada bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı transferleri de yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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