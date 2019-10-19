​Medipol Başakşehir-Göztepe: 2-1

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Guldbrandsen ve 90+3. dakikada Skrtel kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 64. dakikada Soner attı. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14'e yükseltirken, Göztepe ise 9 puanda kaldı.

Visca ilk 11'deki yerini aldı

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanların büyük bölümünde takımla çalışamayan Edin Visca, ilk 11'deki yerini aldı. Ülkesi Bosna Hersek'in, Finlandiya ile oynadığı maçta sakatlanan Visca, mücadelenin 18. dakikasında oyundan çıkmıştı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda iki kale arkası tribününde Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı açıldı. Stadın etrafında da Türk bayrakları yer aldı. Saha kenarındaki reklam tabelalarında da Barış Pınarı Harekatı yazısı ve İstiklal Marşı'ndan bölümler döndü.

Mossoro, Napoleoni ve Soner Başakşehir'e karşı sahada

Medipol Başakşehir'in rakibi Göztepe'nin ilk 11'inde, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımın kadrosunda yer alan 3 oyuncu yer aldı. Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni ve Soner Aydoğdu, eski takımları Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Okan Buruk'un doğum günü

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, doğum gününde turuncu-lacivertli takımın başında Göztepe maçına çıktı. 19 Ekim 1973 doğumlu olan Buruk, 47. yaşına girdiği günde takımının başında saha kenarında yer aldı.



