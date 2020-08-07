Mehmet Topal bir yıl daha Medipol Başakşehir'de

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ile bir yıl daha devam etme kararı aldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu öncesinde 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 34 yaşındaki futbolcunun opsiyonunun kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası, üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Mehmet Topal: Benim için ekstra hediye oldu 2007-2008 sezonunda Galatasaray, 2013-2014’te Fenerbahçe’yle Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Mehmet Topal, bu başarıyı Başakşehir ile de tekrarladı ve ligde 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu unvanına erişti.34 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadın, bu sayıyı 4 farklı takıma yükseltmek mümkün mü?" sorusuna, "Şampiyonluğu üçlemek benim için de ekstra hediye oldu. Ben futbol hayatımda şunu öğrendim; hiçbir zaman neyin ne olacağını bilemiyorsunuz. Her zaman her şey olabiliyor. Her şey nasip kısmet, bakalım zaman gösterecek neyin ne olduğunu. Kısmet diyelim. Biz şu an Kopenhag maçını düşünüyoruz. Avrupa maçlarımız devam ediyor. Ondan sonra her şey nasip kısmet " şeklinde konuştu. "Mehmet Topal'ı tuvale yansıtmak gurur verici"Mehmet Topal'a Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'deki şampiyonluklarını anımsatan çizim yapan ve bunu milli futbolcuya teslim eden Ersan Kay ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Mehmet Topal'la önceden milli takımda da Valencia'da da oynadığı zamanlarda temasımız olmuştu. Bir gurbetçi futbolcu yurt dışında oynadığı zaman bizim için gurur verici bir olay oluyor. Özellikle orada Türkiye'yi temsil ediyor olması bizi gururlandırıyor. Mehmet Topal da başarılı bir şekilde temsil etti bizi. Milli Takım ile Viyana'ya geldiklerinde orada kendisi ile karşılaşmıştık. Tabii önemli olan burada hissiyattır. Buradaki konuşmamızda kendisi için de uygunsa bu tarz bir çalışma yapmak istediğimi söylemiştim. Benim için Mehmet Topal'ı tuvale yansıtmak gurur verici bir durum."