Mehmetçik için antrenman sahasında Fetih Suresi okudular
3.LİG

Mehmetçik için antrenman sahasında Fetih Suresi okudular

Kayseri Şekerspor, antrenman sahasında Fetih Suresi okuyup kahraman askerlerimiz için dua etti.

Haber Merkezi IHA
Fetih Suresi'ni antrenör Halil İbrahim Öztürk okudu.

Fetih Suresi'ni antrenör Halil İbrahim Öztürk okudu.

Kayseri Süper Amatör küme takımlarından Kayseri Şekerspor, antrenman öncesinde Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk askerleri için dua etti. Şekerspor Antrenörü Halil İbrahim Öztürk, Fetih Suresi'ni okudu. Sonrasında Halil İbrahim Öztürk ve futbolcular ellerini semaya açarak dua etti.

Antrenör Öztürk, "Hürriyet ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyiz. Bu cennet vatanın bir karış toprağını asla düşmana teslim etmeyiz. Varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme ya Rabbi! Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan kahraman ordumuza yardım eyle. Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle. Terörü ortadan kaldırmak için çıktığımız bu yolda kudretinle muzaffer eyle" dedi. Futbolcular da "Amin" diyerek duaya eşlik etti.

Şekerspor teknik heyeti ve futbolcular, Türk bayrakları açarak "Ne Mutlu Türküm diyene" deyip asker selamı verdiler.

Futbolcular, duanın ardından Mehmetçik'e asker selamı gönderdiler.
Futbolcular, duanın ardından Mehmetçik'e asker selamı gönderdiler.

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