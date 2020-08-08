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Mensah hangi takıma transfer olacak?

Mensah için yeni teklif: 4 futbolcu artı para

Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği orta saha oyuncusu Bernard Mensah için yeni bir teklif yaptı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat devreye girdiği transferde, Kayserispor'a 4 futbolcu artı para teklifinde bulunuldu.

Haber Merkezi İHA
Mensah, geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla transferin gözde ismi oldu.

Mensah, geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla transferin gözde ismi oldu.

Fotoğraf: IHA

N’Sakala ve Wellinton transferlerinde sonuca ulaşan, yıldız forvet Balotelli ile de anlaşmaya varan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği Mensah transferini de bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

Geçtiğimiz hafta Bodrum’da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bazı kurmaylarıyla birlikte Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nı ağırlamış ve bu oyuncunun karşılığında sarı-kırmızılı ekibe 3 futbolcu teklif etmişti. Ancak devreye Galatasaray’ın girmesiyle transferden herhangi bir sonuç alınamamıştı. Bu kez Ahmet Nur Çebi devreye girdi ve Berna Gözbaşı ile transfer şartlarını görüşerek işi bitirmek için teklifini sundu. Daha önce 3 futbolcu teklifi yapan Beşiktaş, bu kez 4 oyuncu ve bir miktar para teklifinde bulundu.

Prosinecki Mensah'ın gitmesini istediği takımı açıladı
Prosinecki Mensah'ın gitmesini istediği takımı açıladı

Geride kalan sezon Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan teknik direktör Robert Prosinecki, ismi İstanbul takımları ile anılan Bernard Mensah’a en uygun takımın Galatasaray olacağı kanısında."En çok Galatasaray'da kendini gösterebilir"Yeni sezonda Kayserispor’daki görevine devam etmeyecek olan Prosinecki, yüksek maliyetinden ötürü sarı-kırmızılı kulübün satmayı düşündüğü Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak “Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu. Kendisini isteyen bir çok takım var. Mensah Türkiye’de en çok Galatasaray takımında kendini gösterebilir ve orada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mensah Avrupa’dan bir oyuncu” dedi.Bernard Mensah'ın transfer olacağı takımı açıkladılar

Gözbaşı ikilemde kaldı

Mensah için Atletico Madrid’e borcu olan Kayserispor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın teklifleri karşısında ikilemde kaldı. Satış durumunda bu futbolcudan gelecek paranın yüzde 40’ı da İspanyol ekibine gidecek. Ahmet Nur Çebi, bu transferi bitirmek için Gözbaşı’yla temas halinde. Mensah için son teklifini ileten siyah-beyazlılar, Kayserispor’dan yanıt bekliyor.

Mensah, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 5 gol atarken, 8 de asist kaydetti.
Mensah, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 5 gol atarken, 8 de asist kaydetti.

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