Mensah'tan 3 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki sezonun hesaplarını yapmaya başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaşan ve transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı yönetim, ilk anlaşmayı yaptı.

Bu sezon takımda kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile anlaşıldı. Bonservisi İspanya’nın Atletico Madrid takımında olan Mensah ile 3 yıllık anlaşma yapıldı.

Atletico Madrid ile bonservis konusunda anlaşmaya varan İstikbal Mobilya Kayserispor’un İspanyol kulübüne ve Mensah’a ne kadar ödeme yapacağı ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

Ganalı futbolcunun adı transferde Beşiktaş'la da anılmıştı. 24 yaşındaki orta saha, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 27 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.