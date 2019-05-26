Mensah'tan 3 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki sezonun hesaplarını yapmaya başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaşan ve transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı yönetim, ilk anlaşmayı yaptı.
Bu sezon takımda kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile anlaşıldı. Bonservisi İspanya’nın Atletico Madrid takımında olan Mensah ile 3 yıllık anlaşma yapıldı.
Atletico Madrid ile bonservis konusunda anlaşmaya varan İstikbal Mobilya Kayserispor’un İspanyol kulübüne ve Mensah’a ne kadar ödeme yapacağı ise kamuoyu ile paylaşılmadı.
- Ganalı futbolcunun adı transferde Beşiktaş'la da anılmıştı. 24 yaşındaki orta saha, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 27 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
✍Kayserispor, bu sezon kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah'a 3 yıllık imzayı attırdı. pic.twitter.com/1hQkpwRQRA
✍Kayserispor, bu sezon kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah'a 3 yıllık imzayı attırdı. pic.twitter.com/1hQkpwRQRA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Mayıs 2019
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