​Merih Demiral Real Madrid yolcusu: Bonservis rekoru kıracak

Transfermarkt verilerine göre Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 28 milyon euro.

Milli futbolcu Merih Demiral, savunmaya takviye yapmak isteyen Real Madrid’in radarına girdi. İspanyol devi, milli yıldız için nabız yokluyor. Merih Demiral bu sezon Atalanta ile hem İtalya Serie A’da hem Şampiyonlar Ligi’nde parlıyor. 24 yaşındaki oyuncu dünya devi Real Madrid’i de peşine taktı.

İtalyan basınından Calciomercato’nun haberine göre; Real Madrid savunmaya takviye yapmak istiyor. İspanyol devi, Atalanta’daki performansıyla göz dolduran Merih Demiral’ı gözüne kestirdi. Sezon sonunda Atalanta ile sözleşmesi sona erecek ve milli stoper bonservisinin bulunduğu Juventus’a dönecek. Atalanta isterse 28 milyon euro ödeyip Merih Demiral’ı kadrosuna katabilir.

50 milyon euro istiyorlar

İtalyan ekibinin Merih Demiral’ı satın alma opsiyonunu kullanarak alacağı ve Real Madrid’den milli oyuncu için 50 milyon ruro istediği öne sürüldü. İspanyol devinin ise bu teklif için hazırlık yaptığı belirtildi. Bu sezon Atalanta formasıyla 29 maça çıkan Merih Demiral, 2 gol atarken, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’ın ağlarını sarsmıştı.

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