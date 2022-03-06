Merih Demiral isyan etti: Bu ne?

İtalya Serie A'da Roma, sahasında Atalanta'yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Konuk ekipte forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, maçın ardından Roma'nın golcüsü Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadelenin görüntüsünü paylaştı.
Dizine aldığı yaraların fotoğraflarını da paylaşan Demiral, "Bu ne?" diyerek hakemin pozisyonda kırmızı kart göstermemesine tepki gösterdi.
İşte Merih Demiral'ın yaptığı o paylaşım:
Che cos’è questo?!!!!! pic.twitter.com/FZgpy8EvCe
Che cos’è questo?!!!!! pic.twitter.com/FZgpy8EvCe— Merih Demiral (@Merihdemiral) March 5, 2022