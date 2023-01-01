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Spor
Adana Demirspor Mert Çetin'i kiraladı
Bu sezon ilk devreyi Lecce'de kiralık olarak geçiren Hellas Verona stoperi Mert Çetin'i Adana Demirspor kiraladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
13:50 . 19/01/2023 Thursday
Yeni Şafak
Mert Çetin, ilk devre kiralık olarak forma giydiği Lecce'de sadece 1 maçta 21 dakika süre aldı.

Mert Çetin, ilk devre kiralık olarak forma giydiği Lecce'de sadece 1 maçta 21 dakika süre aldı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, İtalya temsilcisi Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.


Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki defans oyuncusu Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. Mert Çetin, kulüp başkanı Murat Sancak ve sportif direktör Gökhan Göktürk'ün de katıldığı törende sözleşmeye imza attı.


"Montella gelmemde etkili oldu"

Kulüpten paylaşılan videoda konuşan Mert, "Merhaba, Ben Mert Çetin. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burayı tercih etmemin sebeplerinden biri, Avrupa'da kendini göstermek isteyen güzel bir kulüp olması. Hedefleri olan bir kulüp olduğu için burayı tercih ettim. Başkanımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ederim. buraya gelmem onlar vesile oldu. Ayrıca Montella Hoca ile çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Roma benim için farklı bir duygu, özel bir yeri var bende. Ve Montella Hocam ile aynı yerde bulunmuş olmamız, İtalya futbolu için önde gelen bir futbolcu olması benim buraya gelmemde etkili oldu. İyi anlaşacağımızı inanıyorum, o yüzden buradayım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.




#Adana
#Adana Demirspor
#Mert Çetin
#Montella
2 saat önce
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Adana Demirspor Mert Çetin'i kiraladı
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