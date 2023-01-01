Kulüpten paylaşılan videoda konuşan Mert, "Merhaba, Ben Mert Çetin. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burayı tercih etmemin sebeplerinden biri, Avrupa'da kendini göstermek isteyen güzel bir kulüp olması. Hedefleri olan bir kulüp olduğu için burayı tercih ettim. Başkanımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ederim. buraya gelmem onlar vesile oldu. Ayrıca Montella Hoca ile çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Roma benim için farklı bir duygu, özel bir yeri var bende. Ve Montella Hocam ile aynı yerde bulunmuş olmamız, İtalya futbolu için önde gelen bir futbolcu olması benim buraya gelmemde etkili oldu. İyi anlaşacağımızı inanıyorum, o yüzden buradayım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.