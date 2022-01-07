Spor Mert Çetin Süper Lige geri döndü İşte yeni takımı
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Mert Çetin Süper Lig'e geri döndü: İşte yeni takımı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İtalya’da Hellas Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin ile anlaşmaya vardı.

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Haber Merkezi İHA
Mert Çetin Süper Lige geri döndü: İşte yeni takımı
Roma'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle Verona'ya transfer olmuştu.

Süper Lig’in ikinci yarısında güçlü bir kadro kurmak ve başarı çıtasını yükseltmek isteyen Kayserispor, kadrosuna bir oyuncu daha kattı.

Geçtiğimiz hafta Bertolacci ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, İtalya’nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin ile de söz kesti.

İtalya Seri A takımlarından Hellas Verona takımı ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper oyuncu önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gelerek sözleşme yapacak.

Sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere kiralık olarak anlaşma yapılacak olan 1.90 boyundaki Mert Çetin, İtalya’da son 3 sezonda 14 lig maçında 723 dakika oyunda kaldı. Mert Çetin bu sezon Verona forması ile 2 maçta 46 dakika forma giydi.

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Mert Çetin (@cetinmert97)'in paylaştığı bir gönderi

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