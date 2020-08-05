Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a tartışma çıkartacak sözleşme

TFF'nin harcama limitlerine tepki gösteren ve transfer operasyonları adeta kilitlenen Fenerbahçe'de Erol Bulut'un açıklanmasının ardından diğer transferlerin ne olacağı konusu tartışılıyor.

Konuya yönelik tecrübeli spor yazarı Aygün Özipek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mert Hakan Yandaş 1907 TL'ye imza attı. Parayı değil armayı tercih etti" ifadelerini kullandı.

4 yıllık imza

Fenerbahçe Kulübü, bugün teknik direktörlük görevi için Erol Bulut'un takımın başına getirildiğini açıklarken, Mert Hakan Yandaş ile de 4 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor ile yollarını ayıran Erol Bulut'u teknik direktörlük görevine getirdi. Bulut'un kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile ilgili bilgilendirme açıklaması şöyle;25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor. 1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu’ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor. Yuvana hoş geldin Erol Bulut. Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam. Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak Başakşehir'de görev yaptıktan sonra Yeni Malatyaspor'a gitmiş ve Malatya'yı Avrupa kupalarına taşımıştı. Bulut, sonrasında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçmiş ve Akdeniz ekibini Türkiye Kupası'nda finale taşımıştı.Fenerbahçe camiası ligden çekilmeyi gündemine aldıFenerbahçe'de transfer operasyonları kilitlendi: "Erol Bulut idmana bile çıkamaz"

Fenerbahçe'nin Sivasspor'dan ayrılan yetenekli oyuncu için harcama limitlerindeki engeli aşabilmek adına böyle bir sözleşme açıklayabileceği iddia ediliyor.

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçtiği son süreçte sarı kırmızılı kulüp de Terim için 1905 TL'lik sembolik bir sözleşme açıklamıştı.