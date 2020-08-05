Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak?
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a tartışma çıkartacak sözleşme
Fenerbahçe'de TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinin transferleri çıkmaza sokmasından sonra ne yapılacağı merak konusu. Limitlerin teknik adamla yapılan anlaşmaları etkilememesi sonrasında Erol Bulut'u açıklayan sarı lacivertliler, anlaşmaya vardığı futbolculardan Mert Hakan Yandaş için tartışmaya yol açacak bir planı devreye sokabilir.
Haber MerkeziYeni Şafak
TFF'nin harcama limitlerine tepki gösteren ve transfer operasyonları adeta kilitlenen Fenerbahçe'de Erol Bulut'un açıklanmasının ardından diğer transferlerin ne olacağı konusu tartışılıyor.
Konuya yönelik tecrübeli spor yazarı Aygün Özipek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mert Hakan Yandaş 1907 TL'ye imza attı. Parayı değil armayı tercih etti" ifadelerini kullandı.
4 yıllık imza
Fenerbahçe Kulübü, bugün teknik direktörlük görevi için Erol Bulut'un takımın başına getirildiğini açıklarken, Mert Hakan Yandaş ile de 4 yıllık anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin Sivasspor'dan ayrılan yetenekli oyuncu için harcama limitlerindeki engeli aşabilmek adına böyle bir sözleşme açıklayabileceği iddia ediliyor.
Hatırlanacağı üzere Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçtiği son süreçte sarı kırmızılı kulüp de Terim için 1905 TL'lik sembolik bir sözleşme açıklamıştı.
Mert Hakan Yandaş 1907 TL ye imza attı...Parayı değil armayı tercih etti..💛💙👏👏
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