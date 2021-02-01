Mesut Bakkal astronomik teklifi geri çevirdi

Takımın başına geçtikten sonra BB Erzurumspor'u yükselişe geçiren Mesut Bakkal, ligin dibindeki mavi-beyazlı ekibi 20 puana ulaştırarak 18. sıraya yükseltti.Gösterdiği performansın ardından Mesut Bakkal, Suudi Arabistan ekiplerinin radarına gerdi. Arap Yarımadası’ndan gelen astronomik teklife sıcak bakmayan ve Erzurum’da yola devam edeceğini ifade eden 56 yaşındaki teknik adam, Suudi yetkililere teşekkür ederek teklifi geri çevirdi.
- Teklifi yapan Suudi Arabistan ekibinin ismi gizli tutulurken, Suudi yetkililerin önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Mesut Bakkal’ın kapısını çalacağı öğrenildi.