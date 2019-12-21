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Mesut Özil gibi insanlara ihtiyacımız var

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki gösteren Mesut Özil’e Uluslararası Af Örgütü’nden destek geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil

Mesut Özil

Uluslararası Af Örgütü, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyaç olduğunu belirtti. Uluslararası Af Örgütü’nden William Lee, talkSPORT radyo kanalına yaptığı açıklamada, Özil’in bu konuya dikkati çekmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Uygur Türklerine yönelik ihlallerin bugün dünyadaki en önemli insan hakları krizlerinden biri olduğunu belirten Lee, “Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyacımız var” ifadesini kullandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Çin Merkez Televizyonu CCTV, Özil’in bu tepkisi üzerine, Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı. Mesut Özil’in yaptığı yorumlardan dolayı online futbol bilgisayar oyunu Pro Evoluton Soccer (PES) 2020’nin Çin’dek verisyonundan çıkarılmıştı.

Mesut Özil'in paylaşımı
Mesut Özil'in paylaşımı

ÇİN’İN POLİTİKASI TEPKİ ALIYOR

  • Çin’de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “mesleki eğitim merkezi” adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz’da, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltılarının durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çok sayıda kişinin “önleyici polisiye tedbir” adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti. BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin ise şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Messi benzetmeleri yapılan Emre Mor 'Galatasaray' şansını kullanamadı
Messi benzetmeleri yapılan Emre Mor 'Galatasaray' şansını kullanamadı

Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da Emre Mor'un kadro dışı kalması dikkati çekti. Tuzlaspor'la oynanan kupa maçında yedek oturan Emre, bilinen sakatlığı olmamasına rağmen Göztepe kafilesine dahil edilmedi.Teknik direktör Fatih Terim'in bu tercihi, Emre Mor'u gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde önemli eksiklerSıfır katkıYaz transfer döneminde Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Emre Mor, performansıyla beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.Sarı-kırmızılı formayla 16 maçta 580 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, skor katkısı yapamadı.Piyasası dip yaptıDanimarka ekibi Nordsjaelland'da yıldızı parlayan Emre Mor, 2016 yazında 9.75 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer olmuş, oradan da 13 milyon euro bedelle Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu. Dortmund ve Celta Vigo'da hayal kırıklığına neden olan Emre, 2019 yaz döneminde kariyerinin son şansı olarak değerlendirilen Galatasaray'a imza atmıştı.Geleceğin yıldızları arasında gösterilen ancak sarı-kırmızılı takımda da yokları oynayan Emre Mor'un Transfermarkt'taki değeri şimdilerde 2 milyon euroya kadar geriledi.

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