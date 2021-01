Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılması beklenen ve Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut Özil cephesinden sürpriz bir hamle geldi.

Yıldız futbolcunun abisi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından 'göz kırpma' emojisiyle Fenerbahçe logosunu paylaştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşımı transfer duyurusu olarak yorumladı.

İşte Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran o paylaşım;