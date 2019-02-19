MHK'nin görev dağılımı belli oldu

Yeni Merkez Hakem Kurulu yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu;
- BAŞKAN: Sabri Çelik
- BAŞKANVEKİLİ: Mustafa Çulcu
- PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK)
- Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat
- BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu
- MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen
- FUTSAL-PLAJ FUTBOLU VE KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
- EPAK BAŞKANI VE BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
- EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak
- 1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat
- 2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu
- 3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
- 4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen
- 5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
- 6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır
- 7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi
- 8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak
Yorum