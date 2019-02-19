MHK'nin görev dağılımı belli oldu

Yeni Merkez Hakem Kurulu yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu;

BAŞKAN: Sabri Çelik

Sabri Çelik BAŞKANVEKİLİ: Mustafa Çulcu

PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK)

Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat

BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen

Ünsal Çimen FUTSAL-PLAJ FUTBOLU VE KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu

Kamil Abitoğlu EPAK BAŞKANI VE BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu

Ferhat Gündoğdu EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak

Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak 1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat

Muhittin Boşat 2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu 3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu

Ferhat Gündoğdu 4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen

Ünsal Çimen 5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu

Kamil Abitoğlu 6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır

Hamza Mısır 7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi

Hakan Sivriservi 8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak