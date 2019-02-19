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MHK'nin görev dağılımı belli oldu

Sabri Çelik başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) görev dağılımını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHK ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MHK ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yeni Merkez Hakem Kurulu yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu;

  • BAŞKAN: Sabri Çelik
  • BAŞKANVEKİLİ: Mustafa Çulcu
  • PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK)
  • Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat
  • BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu
  • MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen
  • FUTSAL-PLAJ FUTBOLU VE KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
  • EPAK BAŞKANI VE BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
  • EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak
  • 1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat
  • 2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu
  • 3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
  • 4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen
  • 5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
  • 6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır
  • 7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi
  • 8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak

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