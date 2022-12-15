Mick Schumacher Mercedes'te

Geride bırakılan 2022 sezonunda Haas'ta 12 puan toplayan ve takım kararı ile sözleşme yenilenmeyerek gridde koltuksuz kalan Mick Schumacher, Mercedes'e transfer oldu.
Mick Schumacher, Mercedes AMG F1 takımının yedek pilotu oldu. pic.twitter.com/9O1wc3rvrs
Mick Schumacher, Mercedes AMG F1 takımının yedek pilotu oldu. pic.twitter.com/9O1wc3rvrs— SPOR (@yenisafakspor) December 15, 2022
Haas'ın devam etmeme kararı sonrası akademisinden çıktığı Ferrari'den de bir hamle görmeyen Mick'in bir süredir Mercedes ile görüştüğü ve babasının izinden gidebileceği konuşuluyordu.
Transfer gerçekleşti
Birkaç gün önce Mercedes ile sözlü anlaşan Mick, bugün Ferrari ile bağlarını kopardıktan sonra kendini Mercedes yedek pilotu yapan anlaşmayı tamamladı.
Geçtiğimiz günlerde Mercedes takım patronu Toto Wolff, Alman pilota olan güvenini bir kez daha gösterirken "Mick'i gerçekten seviyorum. Bence o, başka bir şansı hak ediyor. Alt kategorilerde kazandı ve bunu yapmak kolay değil" ifadesini kullanmıştı.
Mick, Haas'ta bugüne kadar 43 yarışa çıktı. Alman pilot 2021 sezonunu hiç puan alamadan 19. sırada tamamlarken, 2022 sezonunu 12 puanla 16. tamamlamıştı.
Babasının izinden
23 yaşındaki Mick, Mercedes'e geçerek bir bakıma babası Michael Schumacher'in de izinden gitmiş oldu.
Baba Schumacher, 2006'da Ferrari'de emekli olduğu Formula 1 kariyerine 2010'da Mercedes ile geri dönmüştü. 7 kez Dünya şampiyonu, Mercedes ile 58 yarışa çıkıp, 197 puan toplamış fakat galibiyet alamamıştı.