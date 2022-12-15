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Mick Schumacher Mercedes'te

Geçtiğimiz sezonu Haas'ta tamamlayan ve Ferrari akademisinden kesin olarak ayrılan Mick Schumacher Mercedes'in yedek pilotu oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mick Schumacher Mercedese transfer oldu!
Mick Schumacher

Geride bırakılan 2022 sezonunda Haas'ta 12 puan toplayan ve takım kararı ile sözleşme yenilenmeyerek gridde koltuksuz kalan Mick Schumacher, Mercedes'e transfer oldu.

Haas'ın devam etmeme kararı sonrası akademisinden çıktığı Ferrari'den de bir hamle görmeyen Mick'in bir süredir Mercedes ile görüştüğü ve babasının izinden gidebileceği konuşuluyordu.

Transfer gerçekleşti

Birkaç gün önce Mercedes ile sözlü anlaşan Mick, bugün Ferrari ile bağlarını kopardıktan sonra kendini Mercedes yedek pilotu yapan anlaşmayı tamamladı.

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Mercedes ile ilk poz.
Mercedes ile ilk poz.

Geçtiğimiz günlerde Mercedes takım patronu Toto Wolff, Alman pilota olan güvenini bir kez daha gösterirken "Mick'i gerçekten seviyorum. Bence o, başka bir şansı hak ediyor. Alt kategorilerde kazandı ve bunu yapmak kolay değil" ifadesini kullanmıştı.

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Mick, Toto Wolff ile kendini Mercedes'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Mick, Toto Wolff ile kendini Mercedes'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Mick, Haas'ta bugüne kadar 43 yarışa çıktı. Alman pilot 2021 sezonunu hiç puan alamadan 19. sırada tamamlarken, 2022 sezonunu 12 puanla 16. tamamlamıştı.

Babasının izinden

23 yaşındaki Mick, Mercedes'e geçerek bir bakıma babası Michael Schumacher'in de izinden gitmiş oldu.

Michael Schumacher, 3 sezon Mercedes'te yarışmıştı.
Michael Schumacher, 3 sezon Mercedes'te yarışmıştı.

Baba Schumacher, 2006'da Ferrari'de emekli olduğu Formula 1 kariyerine 2010'da Mercedes ile geri dönmüştü. 7 kez Dünya şampiyonu, Mercedes ile 58 yarışa çıkıp, 197 puan toplamış fakat galibiyet alamamıştı.

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