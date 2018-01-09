Milan'dan Oğuzhan Özyakup atağı

Cenk Tosun'u Everton'a gönderen Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşanıyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş yönetimin isteyeceği bonservis bedeline göre teklif sunacak olan İtalyan ekibi Milan, Oğuzhan Özyakup'u ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-beyazlı takım, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Oğuzhan ile henüz yeni sözleşme imzalamadı. Bu durumu değerlendirmek isteyen Milano temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ile temasa geçti.

En az 10 milyon euro

İki kulüp arasında temaslar sürerken, Beşiktaş'ın Oğuzhan için en az 10 milyon euro talep etmesi bekleniyor. Kulüplerin anlaşması halinde son kararı Oğuzhan verecek.

Milli oyuncunun Milan ile el sıkışması durumunda transfer ocak ayında gerçekleşebilir.

Oğuzhan Özyakup: Türkiye'den başka bir takımla görüşmem İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu."Cenk Benim için kardeşti"Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle ilgili konuşan Oğuzhan, "Cenk benim için bir kardeşti. 4 senedir beraberdik. Üzüldük ama hepimizin hedefleri var. Hayırlısı buymuş. Onun orada başarılı olacağından kesin eminim" dedi."Sözleşme konusunda sorun yaşamam"Transfer iddialarına da cevap veren 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve yeni sözleşme yapılacağını şu sözlerle açıkladı;"Burası benim evim, yuvam. Sözleşme konusunda sorun yaşamam. Kulübümüz de yakında resmi açıklamayı yapar zaten. Avrupa hedefim var ancak kendimi şartlamıyorum. Ben burada da çok mutluyum. Sözleşme ile ilgili başkanımız ve kulübümüz yakın zamanda açıklama yapar. Türkiye'den başka bir takımla görüşmek gibi bir şey söz konusu olamaz." Beşiktaş JK 🏆 (@besiktas)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 8, 2018 at 2:41öö PST)