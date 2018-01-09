Milan'dan Oğuzhan Özyakup atağı

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş yönetimin isteyeceği bonservis bedeline göre teklif sunacak olan İtalyan ekibi Milan, Oğuzhan Özyakup'u ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlı takım, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Oğuzhan ile henüz yeni sözleşme imzalamadı. Bu durumu değerlendirmek isteyen Milano temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ile temasa geçti.
En az 10 milyon euro
İki kulüp arasında temaslar sürerken, Beşiktaş'ın Oğuzhan için en az 10 milyon euro talep etmesi bekleniyor. Kulüplerin anlaşması halinde son kararı Oğuzhan verecek.
Milli oyuncunun Milan ile el sıkışması durumunda transfer ocak ayında gerçekleşebilir.
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