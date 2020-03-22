LİGUE 1

Milli futbolcu Zeki Çelik: Türkiye'ye dönemedim

Fransa'da Lille'de oynayan Zeki Çelik, sınırlar kapatıldığı için Türkiye'ye dönüş yapamadığını söyledi. Salgına karşı Türkiye'nin erken önlem aldığını belirten milli futbolcu, Türk halkına "Evlerinizde kalın" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı Lille'de forma giyiyor.

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı Lille'de forma giyiyor.

Ligue 1'de Lille forması giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadıklarını söyledi. Kulübünün ilk aşamada yurt dışına çıkma yasağını koyduğnu belirten 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra da sınırların kapatıldığı için Türkiye'ye gelemediğini ifade etti.

beIN Sports'a konuşan Zeki Çelik'in açıklamaları şöyle;

"Türkiye'ye dönüş yapamadım"

  • "Sokağa çıkma yasağı var, kimse dışarı çıkmıyor. Biz de evimizdeyiz, kimse dışarı çıkmıyor. Çok iyi önlem alındı. Önce seyircisiz kararı alındı, ardından maçlar iptal edildi. Zaten korkuyorduk. İlk aşamada kulüp yurt dışına çıkma yasağı koydu, sonra herkesi evine gönderdiler. Ben yetişemedim, sınırlar kapandığı için Türkiye'ye dönüş yapamadım."

"Evimi baştan aşağıya deterjanla temizledim"


  • "Hocalarla konuştuğumda, en az 1-2 ay böyle sürecek diyorlar. İzin kağıdı var herkese verilen. Eczaneye, markete, fırına giderken 1-2 saatliğine çıkabiliyorsun. Yolda polisler var, kontrol ediyorlar. Kendi evimi baştan aşağıya temizledim deterjanla. Evin her tarafında dezenfektanlar var. İnsanlarla temas kurmuyorum. Böyle olması gerekiyor, tehlikeli bir virüs."

"Avrupa ülkeleri geç önlem aldı"


  • "Türkiye'deki insanlarımız da dışarı çıkmamaya gayret göstersinler, en kısa sürede atlatalım bu durumu. Türkiye'de olmadığım için insanlar ne yapıyor, göremiyorum ama tehlikeli bir durum. Avrupa ülkeleri geç önlem aldı, Türkiye erken önlem aldı, bu bir gerçek. Ne olur evlerinizde kalın, çıkmayın dışarı, ailelerinize zarar gelmesin."
Zeki Çelik'in Lille ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Zeki Çelik'in Lille ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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