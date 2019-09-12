"Milli Takım için yalvardım Vedat Muriç'i görmediler"
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"Milli Takım için yalvardım Vedat Muriç'i görmediler"

Kosova Milli Takımı ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tüm Türkiye'nin gündemine giren Vedat Muriç ile ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Vedat'ın Giresunspor'a transferinde büyük rol oynayan Giresunspor'un eski başkanı Mustafa Temel Bozbağ, yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu. Bozbağ, oyuncuya Türk kimliği aldırdıklarını ve milli takımlara önerdiklerini ancak karşılık bulamadıklarını açıkladı.

Mustafa Göksel Yeni Şafak
Vedat Muriç, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti. Uzun süren görüşmelerin ardından transfer yarışını Fenerbahçe kazanmıştı.

Vedat Muriç, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti. Uzun süren görüşmelerin ardından transfer yarışını Fenerbahçe kazanmıştı.

Fotoğraf: www.fenerbahce.org

Giresunspor'un eski başkanı Mustafa Temel Bozbağ, son günlerde Türkiye'nin en çok konuştuğu futbolcuların başında gelen Vedat Muriç ile ilgili olarak yenisafak.com Spor Servisi'nden Mustafa Göksel'in sorularını cevapladı.

Vedat Muriç'i izledikten sonra çok etkilendiğini ve Giresunspor'a transferini gerçekleştirdiğini söyleyen Bozbağ, oyuncuyu milli takımlara önerdiğini hatta bu süreçte yalvardığını ifade ederken karşılık bulamadığını söyledi.

İşte Mustafa Temel Bozbağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

İlk izlediğimde hayran kaldım"

"Vedat'ı Eskişehirspor getirdi. O süreçte deneniyordu. Ertuğrul Sağlam dönemiydi. Onlar beğenmedi. Ben videolarını izlemiştim. Hayran kaldım. Çok cüzi bir miktara transferini gerçekleştirdik. Çok çalıştı ve kendini geliştirdi. Giresunspor'a ilk geldiğinde böyle değildi tabii ki ama çalışmalarının karşılığını aldı."

"İlhan Cavcav Muriç için beni çağırdı

"Vedat'ı Giresunspor'daki performansı sonrasında Konyaspor istedi. Aykut Kocaman vardı o zaman Konya'nın başında. Sonra bir anda transferden vazgeçtiler. Sonrasında İlhan Cavcav, beni aradı. Bana da çok güvenir. 'Vedat'ı bize ver' dedi. Rahatsızlığı vardı evine kadar gittim ve anlaştık. Sonrasında Gençlerbirliği'ne transferi gerçekleşti"

Giresunspor eski Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav ile Vedat Muriç'in transfer sözleşmesini imzalıyor.
Giresunspor eski Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav ile Vedat Muriç'in transfer sözleşmesini imzalıyor.

Vedat'ın Türk kimliği var, milli takım için yalvardım

Vedat Muriç'e Türk pasaportu aldırmaya çalıştık. Zaten hakkıydı. Bakanlar Kurulu kararıyla Türk kimliğini çıkarttık. O dönemde milli takımda oynaması için yalvardım, herkesi gezdim ancak karşılık göremedim. Başka milli takıma gitmesin diye söyledik, önerdik ancak sonuç alamadık.

Vedat yerli statüsünde oynar

"Vedat'ın Türk kimliği var. Yabancı sınırının tekrar getirilmesi halinde yerli statüsünde oynayabilir. Milli takım uygunluğu konusundaki detayı bilemem ancak oyuncunun Türk kimliği var. Bu sebeple bu oyuncuyu yabancı statüsünde oynatamazsınız"

Çok büyük takıma gidecek

"Vedat Fenerbahçe'de gol attı diye demiyorum. Çok temiz çocuk. Çok büyük takıma gidecek. Komple bir oyuncu ve gelişmeye devam ediyor."

Mustafa Temel Bozbağ, Vedat Muriç'in transferine ilişkin yenisafak.com'a önemli açıklamalarda bulundu.
Mustafa Temel Bozbağ, Vedat Muriç'in transferine ilişkin yenisafak.com'a önemli açıklamalarda bulundu.

Vedat Muriç Türkiye'yi istediğini açıklamıştı

  • Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne transferi sürecinde açıklamalarda bulunan Vedat Muriç, Türkiye Milli Takımı formasını giymek istediğini dile getirmişti. Muriç, milli takım antrenörü Abdullah Ercan'ın Samsunspor maçında kendisini izlemeye geldiğini ve beğendiğini söylemişti. Golcü oyuncu evrak sorunlarının giderilmediğini bu yüzden de Kosova'nın davetini kabul edeceğini dile getirmişti.

Vedat Muriç'in gönlünde Türkiye forması var
DHA

Vedat Muriç'in gönlünde Türkiye forması var

Giresunspor'un başarılı santraforu Vedat Muriç, Gençlerbirliği'ne transferi ve milli takım tercihi ile ilgili konuştu. Muriç, "Türkiye için oynamam biraz karmaşık, evrak sorunları var. Bu arada Kosova'dan gelen teklifi kabul ettim ettim ama düğünüm olduğu için oynayamadım" dedi.


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