"Milli Takım için yalvardım Vedat Muriç'i görmediler"

Giresunspor'un eski başkanı Mustafa Temel Bozbağ, son günlerde Türkiye'nin en çok konuştuğu futbolcuların başında gelen Vedat Muriç ile ilgili olarak yenisafak.com Spor Servisi'nden Mustafa Göksel'in sorularını cevapladı.

Vedat Muriç'i izledikten sonra çok etkilendiğini ve Giresunspor'a transferini gerçekleştirdiğini söyleyen Bozbağ, oyuncuyu milli takımlara önerdiğini hatta bu süreçte yalvardığını ifade ederken karşılık bulamadığını söyledi.

İşte Mustafa Temel Bozbağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

İlk izlediğimde hayran kaldım"

"Vedat'ı Eskişehirspor getirdi. O süreçte deneniyordu. Ertuğrul Sağlam dönemiydi. Onlar beğenmedi. Ben videolarını izlemiştim. Hayran kaldım. Çok cüzi bir miktara transferini gerçekleştirdik. Çok çalıştı ve kendini geliştirdi. Giresunspor'a ilk geldiğinde böyle değildi tabii ki ama çalışmalarının karşılığını aldı."

"İlhan Cavcav Muriç için beni çağırdı

"Vedat'ı Giresunspor'daki performansı sonrasında Konyaspor istedi. Aykut Kocaman vardı o zaman Konya'nın başında. Sonra bir anda transferden vazgeçtiler. Sonrasında İlhan Cavcav, beni aradı. Bana da çok güvenir. 'Vedat'ı bize ver' dedi. Rahatsızlığı vardı evine kadar gittim ve anlaştık. Sonrasında Gençlerbirliği'ne transferi gerçekleşti"

Vedat'ın Türk kimliği var, milli takım için yalvardım

Vedat Muriç'e Türk pasaportu aldırmaya çalıştık. Zaten hakkıydı. Bakanlar Kurulu kararıyla Türk kimliğini çıkarttık. O dönemde milli takımda oynaması için yalvardım, herkesi gezdim ancak karşılık göremedim. Başka milli takıma gitmesin diye söyledik, önerdik ancak sonuç alamadık.

Vedat yerli statüsünde oynar

"Vedat'ın Türk kimliği var. Yabancı sınırının tekrar getirilmesi halinde yerli statüsünde oynayabilir. Milli takım uygunluğu konusundaki detayı bilemem ancak oyuncunun Türk kimliği var. Bu sebeple bu oyuncuyu yabancı statüsünde oynatamazsınız"

Çok büyük takıma gidecek

"Vedat Fenerbahçe'de gol attı diye demiyorum. Çok temiz çocuk. Çok büyük takıma gidecek. Komple bir oyuncu ve gelişmeye devam ediyor."

Vedat Muriç Türkiye'yi istediğini açıklamıştı

Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne transferi sürecinde açıklamalarda bulunan Vedat Muriç, Türkiye Milli Takımı formasını giymek istediğini dile getirmişti. Muriç, milli takım antrenörü Abdullah Ercan'ın Samsunspor maçında kendisini izlemeye geldiğini ve beğendiğini söylemişti. Golcü oyuncu evrak sorunlarının giderilmediğini bu yüzden de Kosova'nın davetini kabul edeceğini dile getirmişti.

02:36 dk 30 Mayıs 2016 DHA Vedat Muriç'in gönlünde Türkiye forması var Giresunspor'un başarılı santraforu Vedat Muriç, Gençlerbirliği'ne transferi ve milli takım tercihi ile ilgili konuştu. Muriç, "Türkiye için oynamam biraz karmaşık, evrak sorunları var. Bu arada Kosova'dan gelen teklifi kabul ettim ettim ama düğünüm olduğu için oynayamadım" dedi.



